Ещё
Эксперты предупреждают, что майнинг криптовалют может привести к пожарам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Эксперты предупреждают, что майнинг криптовалют может привести к пожарам 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: Амител
Эксперты Центра «Антистихия» предупреждают, что растущее число в России ферм для майнинга криптовалют может привести к росту числа аварий на энергетических объектах России и пожарам.
По их словам, из-за высокой энергозатратности этого процесса, для которого требуются серьезные вычислительные мощности, сильно увеличивается нагрузка на не рассчитанные для этого сети, что может стать причиной пожаров, пишет РИА Новости.
Ранее «СП» сообщала, что в Томске случился пожар в квартире майнера криптовалют.
Справка «СП»
Майнинг ферма — набор комплектующих, объединенных между собой и добывающих виртуальную валюту.
Фермы криптовалют могут состоять из совершенно разных комплектующих: видеокарт, процессоров, жестких дисков, специального оборудования, созданного исключительно для майнинга.
Новости криптовалют: Биткойн под ударом: в блокчейне обнаружены ссылки на детское порно
Свободная пресса: последние новости
Курс доллара упал к рублю на Московской бирже Валютный кризис: Что будет с рублем после атаки на Сирию «Бавария» вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300367
Турция вывела золотой запас из США98
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение