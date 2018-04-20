Эксперты предупреждают, что майнинг криптовалют может привести к пожарам

Эксперты Центра «Антистихия» предупреждают, что растущее число в России ферм для майнинга криптовалют может привести к росту числа аварий на энергетических объектах России и пожарам.

По их словам, из-за высокой энергозатратности этого процесса, для которого требуются серьезные вычислительные мощности, сильно увеличивается нагрузка на не рассчитанные для этого сети, что может стать причиной пожаров, пишет РИА Новости

Ранее «СП» сообщала, что в Томске случился пожар в квартире майнера криптовалют.

Справка «СП»

Майнинг ферма — набор комплектующих, объединенных между собой и добывающих виртуальную валюту.

Фермы криптовалют могут состоять из совершенно разных комплектующих: видеокарт, процессоров, жестких дисков, специального оборудования, созданного исключительно для майнинга.

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