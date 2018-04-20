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В Кургане появилась новая валюта — Библики и Бибкойны
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В Кургане появилась новая валюта — Библики и Бибкойны 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 20 апреля, на Курган опустятся Библиосумерки. Библиотечная система и областные библиотеки принимают участие во Всероссийской акции «Библионочь-2018».
В этом году темой мероприятий выбрана «Магия книги». Поэтому библиотекари постарались включить в сценарий элементы спиритизма, колдовства и фокусов. Так, к примеру, в Курганской библиотеке им. В. Маяковского решили вызвать дух поэта-бунтовщика Владимира Маяковского, а вот в «Потанинке» покажут магию науки и погадают по волшебной книге. Не сговариваясь, пять курганских библиотек решили отправиться назад в СССР и провести квартирники и стиляжные вечеринки. А еще в этот вечер в Кургане появятся специальные библиотечная валюта — Библик и Бибкоинт. Гости Сумерек будут зарабатывать эти деньги и обменивать их на сладости или сувениры.
Действовать новая валюта будет только один вечер в рамках акции и только на территории библиотек.
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