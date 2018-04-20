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Обзор инопрессы. Саудовская Аравия приглашает Россию в альянс
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Обзор инопрессы. Саудовская Аравия приглашает Россию в альянс 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Саудовская Аравия старается склонить Россию вступить в новый «клуб» нефтедобывающих стран, чтобы эффективней стабилизировать нефтяной рынок, сообщает Agence France-Presse. Как полагают эксперты, роль ОПЕК при этом существенно снизится.
В январе Саудовская Аравия публично высказала идею о продлении договора ОПЕК+, заключенного между 24 производителями нефти. Он предусматривает снижение добычи, чтобы поднять мировые цены.
Наследный принц Мухаммед бин Салман и саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех выразили пожелание установить длительное сотрудничество между производителями. Идея получила поддержку многих стран членов ОПЕК, главным образом Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Официальный представитель Кремля подтвердил проведение двусторонних переговоров с Эр-Риядом о сотрудничестве на мировом нефтяном рынке.
Ранее министр энергетики ОАЭ заявил, что проект хартии нового нефтяного альянса будет выработан к концу текущего года. В свою очередь, Халед аль-Фалех высказал уверенность в том, что саудовско-российское взаимодействие продолжится в «течение десятилетий и многих поколений». В саудовском городе Джедда 20 апреля состоится очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций по его корректировке, напоминает агентство.
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