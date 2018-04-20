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Биржи АТР закрылись снижением
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Биржи АТР закрылись снижением 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в минусе на фоне негатива в технологическом секторе из-за слабого прогноза перспектив рынка, представленного одним из крупнейших поставщиков компании Apple — Taiwan Semiconductor Manufacturing, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,47%, до 3071,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,88%, до 1780,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,9%, до 30418,33 пункта, корейский KOSPI — на 0,39%, до 2476,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,21% и составил 5868,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 22162,24 пункта.
Негативное влияние на технологический сектор оказал прогноз одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple — Taiwan Semiconductor — слабого спроса на смартфоны. На этом фоне компания ожидает выручку во втором квартале в диапазоне 7,8-7,9 миллиарда долларов против 8,46 миллиарда долларов в первом квартале. В результате по итогам торгов акции компании LG Display Co. подешевели на 0,8%, Samsung Electronics — на 1,9%.
По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), которое приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, слабый прогноз Taiwan Semiconductor вызвал обеспокоенность относительно перспектив спроса на iPhone и способствовал снижению стоимости акций компаний технологического сектора.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которая предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного роста мирового ВВП.
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