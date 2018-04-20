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Жителей поселения приглашают на литературные мероприятия
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Жителей поселения приглашают на литературные мероприятия 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Жителей и гостей поселения Вороновское приглашают посетить литературные мероприятия, которые пройдут в библиотеках Дома культуры «Дружба» в рамках традиционной городской акции «Библионочь». Анонс о предстоящем мероприятии разместили на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.
По словам организаторов акции «Магия книги» с 11.30 и до 13.00 для юных читателей пройдёт ознакомительная экскурсия по библиотеке и литературная игра. А с 18.00 будут проводиться мероприятия для взрослых. Для участников акции будет работать литературная гостиная «Я родом не из детства-из войны», где посетителей познакомят с творчеством и жизнью поэта Юлии Друниной, также в рамках литературной гостиной состоится обзор книг о войне.
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