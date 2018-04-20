Жителей поселения приглашают на литературные мероприятия

Жителей и гостей поселения Вороновское приглашают посетить литературные мероприятия, которые пройдут в библиотеках Дома культуры «Дружба» в рамках традиционной городской акции «Библионочь». Анонс о предстоящем мероприятии разместили на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.