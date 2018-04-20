Ещё
Япония вводит плату за вылет из страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Япония вводит плату за вылет из страны 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Путешественники, выезжающие из Японии морским или воздушным транспортом, с 7 января 2019 года будут уплачивать выездной сбор в размере 1000 иен (9 долларов), сообщает Ассоциация туроператоров России.
По информации АТОР, «выездной сбор» вводится из-за растущего въездного туристического потока и запланированной на 2020 год Олимпиады. Средства пойдут на создание инфраструктуры и улучшение качества и ассортимента туристических услуг.
Налог коснется всех путешественников, покидающих Японию на авиа или на морском транспорте. Сбор будет автоматически включаться в стоимость билетов.
От уплаты выездного сбора будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение 24 часов с момента прибытия.
Как ожидается, поступления от нового налога смогут принести в бюджет страны около 43 миллиардов иен в год (около 350 миллионов долларов).
Только в период с января по март новый налог может принести дополнительные 6 миллиардов иен, большая часть из которых будет направлена на финансирование проекта по установке в аэропортах страны системы по автоматическому распознаванию лиц.
К 2020 году Япония рассчитывает принимать 40 миллионов иностранных туристов, к 2030 — уже 60 миллионов человек. В 2017 году страну посетило 28,7 миллионов зарубежных гостей (+19,3% к 2016 году). Турпоток из России в Японию составил 77,2 тысячи человек (+42% к 2016 году), что стало рекордным показателем по российскому рынку.
Выездной налог уже действует в таких странах как Австралия (60 австралийских долларов или почти 47 долларов США) и Южная Корея (10 000 вон или 9 долларов США).
РИА Новости: последние новости
Венесуэльский боливар упал на 16% за сутки Рубль уверенно растет на фоне отсрочки санкций Всероссийская акция "Марш парков" будет проходить 22–26 апреля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300367
Турция вывела золотой запас из США98
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение