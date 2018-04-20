Япония вводит плату за вылет из страны

По информации АТОР, «выездной сбор» вводится из-за растущего въездного туристического потока и запланированной на 2020 год Олимпиады. Средства пойдут на создание инфраструктуры и улучшение качества и ассортимента туристических услуг.

Налог коснется всех путешественников, покидающих Японию на авиа или на морском транспорте. Сбор будет автоматически включаться в стоимость билетов.

От уплаты выездного сбора будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение 24 часов с момента прибытия.

Как ожидается, поступления от нового налога смогут принести в бюджет страны около 43 миллиардов иен в год (около 350 миллионов долларов).

Только в период с января по март новый налог может принести дополнительные 6 миллиардов иен, большая часть из которых будет направлена на финансирование проекта по установке в аэропортах страны системы по автоматическому распознаванию лиц.

К 2020 году Япония рассчитывает принимать 40 миллионов иностранных туристов, к 2030 — уже 60 миллионов человек. В 2017 году страну посетило 28,7 миллионов зарубежных гостей (+19,3% к 2016 году). Турпоток из России в Японию составил 77,2 тысячи человек (+42% к 2016 году), что стало рекордным показателем по российскому рынку.