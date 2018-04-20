На уровне Венесуэлы. Россия поднялась в мировом рейтинге гражданств

Россия заняла 63 место в ежегодном Индексе гражданств мира. Это исследование подготовила компания Henley & Partners, которая консультирует правительства разных стран по вопросам предоставления гражданства за инвестиции. Индекс гражданств мира оценивает общую привлекательность проживания в стране и преимущества, которые могут получить жители каждого государства. Материалы исследования есть в распоряжении Forbes

По итогам 2017 года Россия отыграла одну позицию и сравнялась с Республикой Палау — островным государством в Океании, где живет 21 500 человек. Население России превышает 146 млн жителей. В Henley & Partners объяснили улучшение результата России ростом экономики по сравнению с 2016 годом, а также новым безвизовым соглашениям с несколькими странами.

За последние семь лет Россия занимала в Индексе гражданств мира позиции с 58 по 64. Наивысший результат, 58 место, фиксировался в 2013 году — до присоединения Крыма и начала военных действий на востоке Украины . С тех пор российское гражданство не поднималось выше 60 строчки в рейтинге.

«Из-за конфронтации с другими странами Россия вряд ли сильно улучшит свои показатели в рейтинге следующего года, — спрогнозировал профессор конституционного права Евросоюза в Университете Гронингена Димитрий Коченов. — В ближайшее время ни одна из ведущих стран мира не предоставит россиянам безвизовый въезд даже для коротких посещений, не говоря уже о бесплатных визах и автоматических разрешениях на работу. Отсутствие таких перспектив негативно отличает Россию от подавляющего числа бывших советских республик. Украина, Молдавия Грузия предлагают своим гражданам достаточную свободу перемещений, поэтому они куда более привлекательны для туризма и бизнеса».

На кого похожа Россия

Незначительный рост в 2017 году не помог России приблизиться к ближайшим соседям по индексу — Колумбии Венесуэле . Венесуэльское гражданство стабильно теряет привлекательность последние пять лет. Южноамериканская республика под управлением социалиста Николаса Мадуро спустилась с 52 позиции на 62 место на фоне голода и гиперинфляции. В стране на протяжении долгого времени фиксируются перебои в поставке продуктов и товаров первой необходимости. Дефицит яиц, муки, молока и туалетной бумаги не помешал Венесуэле оказаться привлекательнее России в международном рейтинге гражданств.

Соседняя с Венесуэлой Колумбия превзошла Россию в первый раз. За последние пять лет южноамериканская страна с развитым накробизнесом и систематическими расправами над противниками наркокартелей поднялась со 110 на 61 строчку индекса. На 60 месте расположилось островное государство Тринидад и Тобаго в Карибском море. Два года назад эта страна занимала 78 позицию.

В то же время Россия смогла превзойти Маршалловы острова (64 место), Сент-Винсет и Гренадины (65 место), а также Сербию (66 место).

Европа — лучшее место для жизни

Двадцать шест мест в верхней части списка Henley & Partners заняли европейские страны. Авторы исследования высоко оценили экономическое развитие государств Европы, уровень жизни, образование, здравоохранение, общественный порядок и возможность свободно перемещаться по миру без оформления виз.

Первое место по итогам 2017 года досталось Франции . Следом расположился прошлогодний лидер, Германия , первую тройку замкнула Исландия . Наибольшего прогресса среди европейских стран добились Нидерланды , поднявшиеся с восьмой позиции на пятую. Финляндия , долгое время входившая в тройку стран с самым привлекательным гражданством на планете, откатилась на восьмую строчку в рейтинге-2017.

Наиболее заметный рост в Индексе гражданств показали две постсоветские страны — Грузия и Украина. В 2017 году правительства этих государств добились для своих граждан безвизового въезда в Шенгенскую зону. В результате привлекательность грузинского паспорта выросла на 20 позиций, а украинского — на 19.