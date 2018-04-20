Ещё
Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в марте более 900 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в марте более 900 тыс. рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за март 2018 года превысили отметку в 900 тыс. рублей. Такие данные приводятся в «Отчёте об исполнении бюджета» республиканского Министерства финансов. Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 2,2 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют 7,4 млн рублей.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
Чемпионат.com: последние новости
Лига чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд после определения пар 1/2 финала Таварес может получить от «Айлендерс» контракт на 100 млн долларов за 8 лет Муслин: с Россией французы захотят реабилитироваться за поражение от Колумбии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300241
Первый русский бордель назвали спасением нации196
Первый легальный бордель открывается в России353
Поклонская ответила Порошенко про князей314
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
01:00
Количество поездов «Москва» в метро увеличится
Новости Москвы
01:14
Тактильный сад появится в Рязанском районе
Новости Москвы
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение