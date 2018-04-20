Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в марте более 900 тыс. рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за март 2018 года превысили отметку в 900 тыс. рублей. Такие данные приводятся в «Отчёте об исполнении бюджета» республиканского Министерства финансов . Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 2,2 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют 7,4 млн рублей.

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