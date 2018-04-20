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Энерготрансбанк изменил тарифы по дебетовым картам
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Энерготрансбанк изменил тарифы по дебетовым картам 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Калининграде Энерготрансбанк обновил тарифы по дебетовым картам.
Так, стоимость карты «Мир Классическая» теперь составляет 500 рублей (до этого — 700 рублей). Комиссия взимается единовременно за обслуживание в течение всего срока действия карты (три года).
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Плата за выдачу наличных в устройствах банка не взимается, а в банкоматах и пунктах выдачи сторонних банков составляет 1%, минимум 100 рублей.
Также изменены дневной и месячный лимиты для получения наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банка. Теперь по картам «Мир Классическая» и «Мир Пенсионная», Maestro, Visa Electron можно снять до 50 тыс. рублей в день и до 300 тыс. рублей в месяц, по картам Mastercard Standard, Visa Classic — до 50 тыс. рублей в день, до 500 тыс. рублей в месяц.
Остальные условия по картам остались прежними.
«Услуга СМС-информирования по вышеперечисленным картам стоит 50 рублей в месяц, запрос баланса в банкоматах сторонних банков — 30 рублей», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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