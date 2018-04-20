Энерготрансбанк изменил тарифы по дебетовым картам

Базирующийся в Калининграде Энерготрансбанк обновил тарифы по дебетовым картам.

Так, стоимость карты «Мир Классическая» теперь составляет 500 рублей (до этого — 700 рублей). Комиссия взимается единовременно за обслуживание в течение всего срока действия карты (три года).

Продуктовый виджет

Плата за выдачу наличных в устройствах банка не взимается, а в банкоматах и пунктах выдачи сторонних банков составляет 1%, минимум 100 рублей.

Также изменены дневной и месячный лимиты для получения наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банка. Теперь по картам «Мир Классическая» и «Мир Пенсионная», Maestro, Visa Electron можно снять до 50 тыс. рублей в день и до 300 тыс. рублей в месяц, по картам Mastercard Standard, Visa Classic — до 50 тыс. рублей в день, до 500 тыс. рублей в месяц.

Остальные условия по картам остались прежними.