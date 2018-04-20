Ещё
Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300

Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют 

Прайм 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,6%, до 5,42 доллара, "Лукойла" — на 0,8%, до 65,39 доллара, "Новатэка" — на 1,02%, до 126,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,48%, до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,92%, до 24,82 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,16%, до 1,93 долларов, Сбербанка — росла на 0,37%, до 14,98 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,11%, до 18,66 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 0,17%, до 17,27 доллара, "Северстали" — дорожали на 1,04%, до 15,47 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,59%, до 24,46 доллара.
Бумаги "Магнита" росли в стоимости на 1,16%, до 19,88 доллара, "Ленты" — дешевели на 0,44%, до 5,68 доллара. Цена расписок АФК "Система" опускалась на 0,66%, до 3,47 доллара.
Прайм: последние новости
Капитализация криптовалютного рынка достигла 4-х недельного максимума Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Магнита" JODI: США в феврале впервые опередили Саудовскую Аравию по добыче нефти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации132
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300123
Поклонская ответила Порошенко про князей282
Первый легальный бордель открывается в России349
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой75
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение