Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,16%, до 1,93 долларов, Сбербанка — росла на 0,37%, до 14,98 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,11%, до 18,66 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,17%, до 17,27 доллара, "Северстали" — дорожали на 1,04%, до 15,47 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,59%, до 24,46 доллара.