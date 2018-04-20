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Рекордное число квартир выставили на продажу в Подмосковье
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Рекордное число квартир выставили на продажу в Подмосковье 

dom.lenta.ru 29 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В Московской области продолжает увеличиваться число выставленных на продажу вторичных квартир — в апреле 2018-го покупателем предлагается более 53 тысяч объектов. Об этом свидетельствуют аналитические материалы компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступившие в «Дом» в пятницу, 20 апреля.
«По объему предложения в Подмосковье первый квартал стал рекордным по сравнению с аналогичными периодами последних пяти лет», — отмечают аналитики. По их подсчетам, средняя удельная цена предложения «вторички» в регионе стагнирует: она практически не меняется с осени 2017-го, составляя 80,6 тысячи рублей за квадратный метр.
За год к апрелю 2018-го ценник снизился на три процента в ближнем Подмосковье, на четыре — в среднем и дальнем поясах области. «Текущий уровень средней удельной цены предложения в целом по области соответствует уровню цены весны 2012 года», — говорится в предоставленных материалах.
По оценке агентства недвижимости «Азбука Жилья», минимальный уровень цен на квартиры в ближайшем Подмосковье сейчас отмечается в таких городах как Балашиха, Королев и Дзержинский. Средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья в этих населенных пунктах составляет от 83 тысяч до 92 тысяч рублей.
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