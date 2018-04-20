Чиновники рассказали, где можно получить георгиевские ленточки

Символ Победы в Петрозаводске будут вручать возле мемориального комплекса «Братская могила и Могила Неизвестного Солдата».

24 апреля в Карелии стартует республиканский этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщает Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

В 2018 году празднуется 73-я годовщина Великой Победы. В честь памятной даты в Карелии состоится традиционный республиканский этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Он стартует 24 апреля, когда в городах и районах Карелии пройдут первые уличные акции, в рамках которых жителям будет вручаться георгиевская ленточка,