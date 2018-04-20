«Русский Стандарт» снизил ставки по вкладам в рублях

Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по рублевым вкладам на 0,25—0,5 процентного пункта.

Доходность «Удобного» составит 5,5—6,25%. «Максимальный доход» открывается под 6—6,75% годовых. Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока. Их срок составляет 91, 181, 360 дней.

«Рантье» можно оформить под 6,25—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежеквартально и могут капитализироваться.

Доходность «Пенсионного!» (от 10 тыс. рублей) составит 6,5—6,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

Срок депозитов «Рантье» и «Пенсионный!» — 181 и 360 дней.

Минимальная сумма вкладов «Удобный», «Максимальный доход» и «Рантье» при открытии в офисе составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.

Все вклады, кроме «Максимального дохода», можно пополнять.