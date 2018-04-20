В Бокситогорске рассмотрен отчет об итогах исполнения бюджета

На состоявшемся 18 апреля заседании совета депутатов Бокситогорского района был рассмотрен и утвержден отчет об итогах исполнения бюджета района за 1-й квартал 2018 года, который представила председатель комитета финансов администрации района Вера Дягилева.

За I квартал текущего года доходы поступили в объеме почти 422 млн руб., что составляет 26,7% от утвержденного годового плана. По сравнению с I кварталом 2017 года прирост доходов составил 28%, в сумме 92 млн руб.

В большем объеме получены как безвозмездные поступления от других бюджетов, так и собственные доходы.

Собственные доходы увеличились на 25,6 млн руб. Налог на доходы физических лиц поступил с ростом на 35%, почти на 25 млн руб. Поступления налога на вмененный доход возросли на 20%, на 1,9 млн руб.

В целом, собственные доходы исполнены на 24,4% от плана года, в сумме 134 млн руб.

Рост безвозмездных поступлений составил 30%, на 66,5 млн руб. Увеличены средства на выполнение переданных государственных полномочий почти на 22 млн руб. и субсидии областного бюджета на решение вопросов местного значения на 43,6 млн руб.

По ряду субсидий в бюджет района в I квартале поступили средства в объеме годовых назначений. Это субсидии областного бюджета на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сумме 20,7 млн руб. Перечислена также субсидия, предусмотренная на 2018 год, на реновацию Ефимовской школы — 22,8 млнруб.

Вера Дягилева пояснила, что результат исполнения по расходам в I квартале не показателен, так как в I квартале составляются планы закупок, формируются договорные отношения, заключаются соглашения с Правительством Ленинградской области на субсидии областного бюджета. Соответственно, процент исполнения по расходам в I квартале текущего года невысокий — 17% от годового плана, в сумме 274 млн руб.

Большая часть расходов приходится на социально-культурную сферу — 81% от всех расходов. При этом объем финансирования отраслей социальной сферы увеличился на 29 млн руб. и составил почти 221 млн руб.

На исполнение расходных обязательств из бюджета района бюджетам поселений выделена финансовая помощь в объеме 33 млн руб., из районного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности перечислено 2,6 млн руб.

Остальные расходы в структуре расходов бюджета за отчетный период составили 6% или 17 млн руб.