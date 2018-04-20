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Вторичка внутри Садового кольца в Москве продолжает дешеветь
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Вторичка внутри Садового кольца в Москве продолжает дешеветь 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В первом квартале 2018 года цены на квартиры на вторичном рынке внутри Садового кольца в Москве упали почти на 3% на фоне роста в других столичных округах, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
«Квартиры на вторичном рынке в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы подешевели, констатируют в Domofond.ru. По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость жилья в этом округе снизилась на 2,9%, до 383,6 тысячи рублей за квадратный метр», — говорится в статье.
В среднем в столице цены на квартиры на вторичном рынке по итогам первого квартала незначительно выросли — на 0,4%. Падение цен было зафиксировано всего в двух округах. Помимо ЦАО, это произошло в Западном округе, где стоимость в январе-марте этого года сократилась на 0,4%, до 232,9 тысячи рублей за «квадрат».
При этом в других округах Москвы цены росли: заметнее всего на юго-востоке (на 1,5%, до 158,4 тысячи рублей за квадратный метр) и на востоке (на 1,4%, до 168,9 тысячи рублей за квадратный метр).
Газета отмечает, что квартиры в центральных районах столицы дешевеют с прошлого года. Падение цен в ЦАО по итогам 2017 года достигло 24,9% и оказалось почти в четыре раза глубже, чем на западе столицы, где оно составило 6,5%. ЗАО был на втором месте по глубине снижения цен по итогам прошлого года. Наименьшим было падение цен на востоке Москвы — всего 1%.
«Снижение стоимости жилья и ставок аренды в ЦАО происходит из-за падения спроса, арендаторы и покупатели больше интересуются соседними районами, которые административно относятся к другим округам», — объяснила эксперт Domofond.ru Мария Травникова, добавив, что в других округах предложение дешевле.
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