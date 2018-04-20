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Трейдер Марламов: «Я не занимался инсайдерской торговлей»
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Трейдер Марламов: «Я не занимался инсайдерской торговлей» 

Банки.ру 1 час назад
Трейдер Элвис Марламов не согласен с квалификацией своих действий Центробанком как инсайдерская торговля.
«Я не согласен с квалификацией моих действий как «инсайдерская торговля». Считаю, что всегда действовал правомерно, добросовестно и в интересах наших подписчиков и пайщиков. Мной будут предприняты шаги по защите чести и деловой репутации. Наши юристы уже занимаются этим вопросом», — рассказал он.
По его словам, он не имеет трудового соглашения с АО «Финам». «Я также не являюсь „инсайдером“ по смыслу ФЗ „О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком“, — подчеркнул Марламов.
Ранее сообщалось, что Банк России раскрыл новую схему манипулирования ценными бумагами. Директор департамента по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке ЦБ Валерий Лях заявлял, что клиент брокерской компании „Финам“ Элвис Марламов был автором нескольких торговых стратегий, которые использовались в сервисе „Автоследование“. Суть сервиса заключается в том, что подписчики, частные инвесторы, за определенную плату получают возможность повторять все действия более опытного трейдера.
По информации регулятора, всего Марламов совершил более 350 подобных сделок. В ЦБ сообщили, что направили материалы расследования в правоохранительные органы.
Подписчиками Марламова были 2 тыс. инвесторов.
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