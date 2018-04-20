Нефти предсказали возвращение к цене в 100 долларов за баррель

Цены на нефть продолжают бить рекорды. На торгах в среду баррель марки Brent перебрался за 74 доллара впервые с 2014 года. К новым максимумам котировки подтолкнули новости из США о сокращении запасов сырья и намерения Саудовской Аравии во что бы то ни стало вернуть черное золото на уровень 80−100 долларов за бочку.

Шкурный интерес

О планах саудитов сообщили агентству Reuters источники в ОПЕК , по словам которых это обсуждалось в кулуарах с чиновниками королевства. Эр-Рияд не собирается отказываться от сделки по сокращению добычи, даже несмотря на то, что ее цель — распродажа накопленных в мире излишков — уже практически достигнута, поведали они. В рамках соглашения 17 участников ОПЕК+ убрали с рынка 1,8 млн баррелей в день.

Ирак. Основной целью саудитов является IPO национальной корпорации Saudi Aramco, считает Рустам Танкаев . Он напомнил, что в момент резкого падения цен на нефть несколько лет назад возникли две группы стран, которые исповедовали разную рыночную стратегию. В одну из них вошли ближневосточные государства, которые в других вопросах являются непримиримыми антагонистами, в первую очередь, Саудовская Аравия, Иран

Эти страны стремились увеличить свою долю рынка за счет откровенного демпинга, в значительной степени способствуя провалу нефтяных котировок. Но со временем стало ясно, что этот путь неэффективен.

Другая группа во главе с Россией стремилась создавать прочные долгосрочные рыночные связи (глава Роснефти Игорь Сечин называл их глобальные интегральные цепочки). Эти цепочки связывали производителей и потребителей в единую компанию, потому что они обменивались крупными пакетами акцией, не контрольными, но близкими к ним.

В результате взаимный интерес очень силен, возникает синергетический эффект, и участники подобной цепочки внутри нее получают большую прибыль, чем снаружи, даже если они там покупают нефть дешевле. «Эта система работает, как часы», — отмечает эксперт.

Саудиты оценили ситуацию и тоже решили провести IPO. Целевой пакет, который они хотят продать, ориентирован на китайцев, и эти надежды, в общем-то, не беспочвенны. Но, разумеется, каждая сторона стремится провести сделку максимально эффективно. Для саудитов дорогая нефть означает возможность получить больше денег в результате продажи акций.

Но сама по себе Саудовская Аравия ничего сделать не может, хотя на ее долю приходится чуть меньше 20% всей нефти, которая продается между государствами. У России эта доля чуть больше 20%. И сообща обе две страны могут повлиять на рынок уже достаточно заметно. А вместе с теми государствами, которые вошли в ОПЕК+, можно управлять рынком, как угодно, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

«Потому что эти 23 страны обеспечивают 95% всей межгосударственной торговли нефтью, и где-то 75% всей межгосударственной торговли нефтепродуктами, — пояснил он „Ридусу“. — Внутри ОПЕК+ Саудовская Аравия может как-то интриговать и, по всей видимости, она этим пользуется».

Новый стандарт

Но возвращение к уровню 100 долларов за баррель выглядит все же маловероятным. По мнению эксперта, это возможно только в том случае, если очень сильно упадает курс доллара по отношению к золоту, потому что именно привязка к этому драгоценному металлу дает более ясную цену на нефть, а валюты очень нестабильны. «Если цены выражать в золоте, там колебания намного меньше, и все намного проще», — говорит эксперт.

Он полагает, что переход нефтяной торговли на нефтяной стандарт неизбежен. И если удастся его добиться, это, безусловно, приведет к некоторому росту цен на нефть и нефтепродукты. Но пока, при текущем курсе американской валюты, равновесной выглядит цена в 65 долларов за баррель.

«Если доллар будет слабеть по отношению к золоту, то цена нефти в долларах будет расти. Но для 100 долларов за баррель нужно очень сильное падение», — говорит Танкаев.

По его словам, цену определяет соотношению спроса и предложения, а также себестоимость добычи дорогой нефти — сланцевой в США, шельфовой на глубокой воде и битумов, которые потом перерабатываются в нефть, в битуминозных песках Канады и долине реки Ориноко в Венесуэле . Эти дорогие виды нефти составляют 10% мировой добычи. Развитие технологии их добычи приводит к снижению ее себестоимости, соответственно, и та планка, которая установлена для максимальной цены на нефть тоже снижается.

Если спрос превышает предложение, и цены растут, добыча дорогой нефти закономерно увеличивается, предложение снова становится больше спроса, и цены падают. А те страны, которые добывают дорогую нефть, в соглашение ОПЕК+ не входят, за исключением Венесуэлы, и отказываться от наращивания производства нефти при благоприятных условиях отнюдь не собираются.

В Венесуэле ситуация тоже своеобразная. Власти страны не в состоянии гарантировать соблюдение соглашений, потому что просто не контролируют собственный рынок. Там очень большие объемы контрабанды, поясняет эксперты, и поэтому трудно говорить о четком соблюдении квоты, выделенной ОПЕК+.

Россия не против

Россия тоже готова перевести сделку по ограничению добычи в бессрочный формат и продлить сотрудничество с ОПЕК на неопределенное время, заявил 6 апреля глава Минэнерго РФ Александр Новак . По оценкам МЭА , в первом квартале страны ОПЕК зарабатывали почти на 400 миллионов долларов в сутки больше, чем год назад, благодаря более высоким ценам на нефть, пишет Finanz.ru

И хотя добыча в США установила очередной рекорд в 10,54 млн баррелей в сутки, а объемы экспорта американской нефти подскочили на 40% — до 1,75 млн баррелей в день, рынок продолжает игнорировать сланцевый бум, веря в решимость Саудовской Аравии и России вести котировки выше, даже жертвуя своей долей в мировом балансе поставок.

Правда, и еженедельный отчет американского Минэнерго о состоянии внутреннего рынка оказался самым позитивным для котировок за много месяцев: спрос превысил предложение по всем категориям — запасы нефти сократились на 1,1 млн баррелей, бензина — на 3 млн баррелей, дистиллятов — на 3,1 млн баррелей.