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Промсвязьбанк снизил минимальную сумму обмена валюты по услуге «Спецкурс онлайн»
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Промсвязьбанк снизил минимальную сумму обмена валюты по услуге «Спецкурс онлайн» 

Волга Ньюс 1 час назад
Чем больше конвертируемая сумма — тем выгоднее курс. Каждая сделка закрывается на валютном рынке в режиме реального времени. Для осуществления операции «Спецкурс онлайн» необходимо воспользоваться опцией «Обмен валюты» в интернет-банке или мобильном приложении. При сумме от 100 тыс. руб. (либо эквивалент) клиенту предлагается ознакомиться с условиями, а также подтвердить предварительные условия сделки. На следующем шаге клиент подтверждает сделку. При совершении сделки дополнительные комиссии отсутствуют.
"Это актуальное предложение для клиентов, особенно, в преддверии майских праздников и отпускного сезона. Можно обменять валюту по одному из наиболее привлекательных курсов на рынке", — комментирует директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.
Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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