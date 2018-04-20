Промсвязьбанк снизил минимальную сумму обмена валюты по услуге «Спецкурс онлайн»

Чем больше конвертируемая сумма — тем выгоднее курс. Каждая сделка закрывается на валютном рынке в режиме реального времени. Для осуществления операции «Спецкурс онлайн» необходимо воспользоваться опцией «Обмен валюты» в интернет-банке или мобильном приложении. При сумме от 100 тыс. руб. (либо эквивалент) клиенту предлагается ознакомиться с условиями, а также подтвердить предварительные условия сделки. На следующем шаге клиент подтверждает сделку. При совершении сделки дополнительные комиссии отсутствуют.

Наталья Волошина. "Это актуальное предложение для клиентов, особенно, в преддверии майских праздников и отпускного сезона. Можно обменять валюту по одному из наиболее привлекательных курсов на рынке", — комментирует директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка

Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.