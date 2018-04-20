Стоимость бронирования хостелов на майские праздники выросла в полтора раза

Хотя интерес к поездкам за рубеж растет, туристы по-прежнему вынуждены экономить на путешествиях. Средняя стоимость бронирования хостелов на международных направлениях на период майских праздников (29 апреля — 9 мая) выросла на 51%, до 14,83 тыс. руб. Такие данные приводит Ostrovok.ru, пишет «Коммерсант». Резкий рост бронирования таких объектов наблюдается и внутри страны: в России средняя стоимость хостелов на праздничные даты выросла на 45%, до 4,53 тыс. руб. Значительный разрыв в стоимости связан с разной продолжительностью поездок. По данным Ostrovok.ru, в российских гостиницах на майских праздниках путешественники собираются провести в среднем на 40% меньше времени (3,5 дня), чем в зарубежных (5 дней).

Хостелы — единственный сегмент гостиничного рынка, показавший резкое увеличение стоимости бронирования. По расчетам Ostrovok.ru, на зарубежных направлениях средний чек для апартаментов на майские праздники вырос лишь на 1%, до 50,3 тыс. руб., гостиниц категории «три звезды» — на 3%, до 34,2 тыс. руб., «пять звезд» — на 12%, до 78,74 тыс. руб. Отели в категории «четыре звезды» показали снижение по средней стоимости бронирования на майские праздники на 10%, до 42,23 тыс. руб. На российском рынке стоимость сделанного бронирования выросла лишь в сегменте отелей «три звезды» и «четыре звезды». Рост составил 8%, до 11,3 тыс. руб., и 4%, до 19,8 тыс. руб., соответственно. Цена сделанных бронирований в других категориях не изменилась.

Представитель Ostrovok.ru Наталья Радченкова связывает рост стоимости бронирований хостелов со стремлением туристов сэкономить в период майских праздников. Увеличение интереса к бюджетным средствам размещения на период майских праздников заметили и в OneTwoTrip. По расчетам компании, за год доля хостелов и апартаментов в структуре бронирования на праздничные даты выросла с 6% до 8%, гостиниц категории «три звезды» — с 13% до 18%.

Эта тенденция хорошо объясняется ростом тарифов именно на бюджетные средства размещения. По расчетам Ostrovok.ru, одна ночь в зарубежных хостелах на майские праздники за год подорожала на 37%, до 2,9 тыс. руб. Гостиницы категории «три звезды» за тот же период увеличились в цене на 10%, до 6,4 тыс. руб. Аналитики связывают это с ростом спроса: в условиях повышенного интереса увеличился тариф.

Подорожание отелей происходит вместе с общим ростом интереса к поездам на майские праздники. По наблюдениям аналитиков Momondo, число запросов на авиабилеты на эти даты за год выросло на 44%. При этом 78% путешественников планируют отправиться за рубеж, 22% рассматривают путешествия по России. Аналогичный тренд прослеживается и на организованном рынке.