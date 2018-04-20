Специалисты предупредили о пожарах из‐за майнинга 

Из‐за возросшей нагрузки на производство криптовалюты может возрасти число аварий на энергетических объектах, что может привести к возгоранию. Об этом сообщил центр «Антистихия».
Майнинг криптовалюты требует больших затрат электроэнерегии, поскольку производство цифровой валюты тесно связано с использованием вычислительных мощностей компьютеров. Увеличившаяся нагрузка на электрические сети, которые не подготовлены к такой интенсивной работе, способствует риску возникновения пожаров.
РИА «Новости» приводит слова представителя пресс-службы центра «Антитихии».
Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют
— представитель центра «Антистихии».
21-летний житель Кургана совершил хакерскую атаку на сайт правительства Ярославской области. Молодой человек хотел подключиться к мощному оборудованию для майнинга криптовалюты. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Хакеру грозит до четырех лет лишения свободы.