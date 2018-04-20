Специалисты предупредили о пожарах из‐за майнинга

Из‐за возросшей нагрузки на производство криптовалюты может возрасти число аварий на энергетических объектах, что может привести к возгоранию. Об этом сообщил центр «Антистихия».

Майнинг криптовалюты требует больших затрат электроэнерегии, поскольку производство цифровой валюты тесно связано с использованием вычислительных мощностей компьютеров. Увеличившаяся нагрузка на электрические сети, которые не подготовлены к такой интенсивной работе, способствует риску возникновения пожаров.

Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют

— представитель центра «Антистихии».