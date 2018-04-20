Правительство поддержало повышение госпошлин на загранпаспорт и водительские права

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Правительство России на заседании 19 апреля поддержало повышение государственных пошлин на загранпаспорт нового поколения, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также на водительские права. Это следует из решений, размещенных на официальном сайте кабмина.

В частности, госпошлина на загранпаспорт увеличится с нынешних 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб., а на загранпаспорт для гражданина в возрасте до 14 лет — с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

Кроме того, вырастет пошлина на государственную регистрацию транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации ТС — с 800 руб. до 1,5 тыс. руб., а также на выдачу водительских прав российского образца — с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Ранее 5 июня прошлого года этот законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.