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Цены на нефть снижаются
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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 0,03% — до $73,76 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,03%, составив $68,27 за баррель.
RT на русском: последние новости
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