Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 0,03% — до $73,76 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,03%, составив $68,27 за баррель.