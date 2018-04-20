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Биржи АТР снижаются
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Биржи АТР снижаются на негативе в технологическом сектора США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу под влиянием негатива в технологическом секторе США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% — до 3080,01 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 1791,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,42% — до 30579,54 пункта, корейский KOSPI — на 0,29%, до 2478,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 5869,2 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,11% — до 22165,7 пункта.
В четверг компании технологического сектора утянули вниз американские фондовые индексы, которые в результате закрылись снижением на 0,4-0,8%. Как пишет газета The Wall Street Journal, негативное влияние на сектор оказал прогноз Taiwan Semiconductor, одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти и поставщика компании Apple, по слабому спросу на смартфоны. В результате акции Apple подешевели на 2,8%, Intel — на 2,6%.
Среди технологических компаний АТР снижаются в цене бумаги японского производителя материалов для полупроводников SUMCO Corp — на 4%, Tokyo Electron — на 2,6%. Акции Taiwan Semiconductor в США упали в цене на 5,7%.
"Это несколько тревожный признак для более широкого рынка в целом, и мы увидим небольшой перебой как на региональном уровне, так и на глобальном. Но я не вижу, чтобы это было долговременной проблемой", — цитирует издание эксперта CVC Markets Ориано Лизза (Oriano Lizza).
Рынок также продолжает отслеживать ситуацию вокруг китайской ZTE Corporation. Ранее власти США запретили американским компаниям продавать ZTE телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. В пятницу ZTE заявила, что всеми юридическими методами будет отстаивать свои законные права.
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