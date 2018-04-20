Биржи АТР снижаются на негативе в технологическом сектора США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу под влиянием негатива в технологическом секторе США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,2% — до 3080,01 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 1791,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,42% — до 30579,54 пункта, корейский KOSPI — на 0,29%, до 2478,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 5869,2 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,11% — до 22165,7 пункта.

Среди технологических компаний АТР снижаются в цене бумаги японского производителя материалов для полупроводников SUMCO Corp — на 4%, Tokyo Electron — на 2,6%. Акции Taiwan Semiconductor в США упали в цене на 5,7%.

"Это несколько тревожный признак для более широкого рынка в целом, и мы увидим небольшой перебой как на региональном уровне, так и на глобальном. Но я не вижу, чтобы это было долговременной проблемой", — цитирует издание эксперта CVC Markets Ориано Лизза (Oriano Lizza).