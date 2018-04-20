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Пошлины за оформление загранпаспортов и водительских прав вырастут
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Пошлины за оформление загранпаспортов и водительских прав вырастут 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, что в настоящее время госпошлина за оформление биометрических загранпаспортов составляет 3,5 тысячи рублей. Ее решено увеличить до 5 тысяч рублей.
Кроме того, будут увеличены пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».
За новое свидетельство госрегистрации транспорта пошлина составит полторы тысячи рублей, а оформление нового водительского удостоверения обойдется в 3 тысячи.
Как отмечается в пояснительных материалах, эти меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
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