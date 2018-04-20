Пошлины за оформление загранпаспортов и водительских прав вырастут

Напомним, что в настоящее время госпошлина за оформление биометрических загранпаспортов составляет 3,5 тысячи рублей. Ее решено увеличить до 5 тысяч рублей.

Кроме того, будут увеличены пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».

За новое свидетельство госрегистрации транспорта пошлина составит полторы тысячи рублей, а оформление нового водительского удостоверения обойдется в 3 тысячи.

Как отмечается в пояснительных материалах, эти меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.