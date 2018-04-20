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Более 5 млн рублей удалось сэкономить Глазову на торгах по ремонту дорог
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Более 5 млн рублей удалось сэкономить Глазову на торгах по ремонту дорог 

ИА «Сусанин» 26 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Более 5 млн рублей сэкономил Глазов на торгах по ремонту дорог. Как сообщает пресс-служба города, средства планируется потратить на ремонт улиц Татьяны Барамзиной, Молодой Гвардии или восстановление тротуаров.
По результатам конкурса победителем стало АО «Глазовский дормостстрой. Подрядчик начнет работы 15 мая и закончит к 15 сентября.
В этом году на дороги Глазова впервые уложат более долговечный материал — щебеночно-мастичный асфальт, гарантия на который составит 7 лет.
Кроме того, в планах города ремонт колодцев и инженерных коммуникаций, срезка старого покрытия фрезой, укрепление обочин асфальтовой крошкой и другое.
20 апреля пройдет аукцион по определению организации, которая будет вести строительный надзор за качеством дорог. На это планируется потратить около 4 млн рублей.
Отметим, в 2018 году Глазов получит 422 млн рублей на ремонт дорог в рамках соглашения Удмуртской Республики с госкорпорацией „Росатом“.
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