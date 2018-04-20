Правительство одобрило увеличение госпошлины за загранпаспорт

Российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения до 5 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте кабинета министров в пятницу. В настоящее время размер пошлины составляет 3,5 тыс. руб.

Правительство полагает, что эта плата соразмерна затратам на выдачу загранпаспорта, который содержит электронный носитель информации. Проект закона также предлагает установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового поколения — 1,5 тыс. рублей а за выдачу национального водительского удостоверения — 3 тыс. руб.

Также кабмин одобрило проект закона об увеличении государственной пошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей. Тем же решением на заседании правительства было одобрено увеличение госпошлины за получение национального водительского удостоверения — с 2 до 3 тысяч рублей.

Отметим, что в начале года Совет Федерации одобрил сокращение срока оформления загранпаспортов с четырех до трех месяцев при подаче заявления по месту проживания. По мнению авторов закона, данная мера должна повысить удобство и доступность услуги. Кроме того, снизятся временные издержки. Закон подписал президент России Владимир Путин

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