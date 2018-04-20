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Выбрали лучшего специалиста биржи труда
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Выбрали лучшего специалиста биржи труда 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
В Суздале прошел финал конкурса «Лучший специалист по оказанию госуслуг в области содействия занятости населения Владимирской области». За это звание боролись пять финалистов из бирж труда Гусь-Хрустального, Коврова, Кольчугино, Мурома и Петушки.
В ходе ситуационной игры финалистам необходимо было продемонстрировать навыки общения при предоставлении услуг гражданам при поиске работы: инвалидам, многодетным родителям, гражданам, не имеющим профессии, предпенсионного возраста. Участники также подготовили творческие домашние задания.
Лучшим специалистом по итогам конкурса оказался ведущий специалист отдела трудоустройства и взаимодействия с работодателями Центра занятости города Гусь-Хрустальный Елена Куклина, второе место досталось специалисту из Мурома Ирине Коноваловов, замкнул тройку призеров ведущий инспектор биржи труда Коврова Михаил Стриженов.
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