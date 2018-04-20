Выбрали лучшего специалиста биржи труда

Суздале прошел финал конкурса «Лучший специалист по оказанию госуслуг в области содействия занятости населения Владимирской области». За это звание боролись пять финалистов из бирж труда Гусь-Хрустального, Коврова Кольчугино , Мурома и Петушки

В ходе ситуационной игры финалистам необходимо было продемонстрировать навыки общения при предоставлении услуг гражданам при поиске работы: инвалидам, многодетным родителям, гражданам, не имеющим профессии, предпенсионного возраста. Участники также подготовили творческие домашние задания.