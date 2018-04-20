Стоимость платной парковки в Перми вырастет до 20 рублей

Перми планируется повысить стоимость платных парковок в центре города.

«Сейчас внесен на экспертизу проект, согласно которому в Перми произойдет повышение оплаты парковки на 5 рублей, то есть до 20 рублей за час, — сообщил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. — Изменения предполагается ввести в июне этого года».

Напомним, с августа 2016 года в Перми заработала система оплаты парковок. За два года она позволила разгрузить центр города, а автомобилистам в дневное время найти свободное парковочное место.

Всего на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут.

Система платных парковок ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми-I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского) и Николая Островского . Стоимость парковки сейчас составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 9 до 19 часов.