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Стоимость платной парковки в Перми вырастет до 20 рублей
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Стоимость платной парковки в Перми вырастет до 20 рублей 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми планируется повысить стоимость платных парковок в центре города.
«Сейчас внесен на экспертизу проект, согласно которому в Перми произойдет повышение оплаты парковки на 5 рублей, то есть до 20 рублей за час, — сообщил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. — Изменения предполагается ввести в июне этого года».
Напомним, с августа 2016 года в Перми заработала система оплаты парковок. За два года она позволила разгрузить центр города, а автомобилистам в дневное время найти свободное парковочное место.
Всего на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут.
Система платных парковок ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми-I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского) и Николая Островского. Стоимость парковки сейчас составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 9 до 19 часов.
Чиновники говорят, что по сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Например, в Тюмени за час парковки оплата составляет 30 рублей, в Ростове-на-Дону — 35 рублей, в Нижнем Новгороде — от 50 рублей в час, в Казани — 30 и 50 рублей в зависимости от зоны, в Екатеринбурге — 30 рублей.
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