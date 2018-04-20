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21 апреля молодых омичей приглашают на «Open-Air-уборку»
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21 апреля молодых омичей приглашают на «Open-Air-уборку» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Молодёжная экологическая акция стартует в 12.00, её участники должны будут убрать мусор с территории Зелёного острова, а также собрать, украсить и развесить в парке более 100 скворечников и кормушек для птиц. Акция начнётся с массовой ZUMBA-зарядки под руководством профессионального тренера. Также участников акции ждут необычный квест и флешмоб.
«Приглашаем горожан присоединиться к завтрашней акции. «Open-Air-уборка» — это субботник, который призван привлечь внимание молодежи к экологической обстановке в городе. Общими усилиями мы должны сделать его чище и комфортнее, — отметил начальник отдела молодежных программ департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Георгий Демин.
Отметим, что организаторами акции выступают департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города, Омская региональная общественная организация «Творческое объединение молодых» и радио «Дача».
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