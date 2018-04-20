Время подачи деклараций истекает. Что стоит указать владельцам иностранных активов

Нужно ли начинать декларировать свои доходы и зарубежные счета? Как рассчитать подоходный налог, чтобы не переплатить и не попасть под серьезные штрафы? Инструкция от Евгения Афанасьева . Недавно Евгений Афанасьев, основатель и руководитель консалтинговой компании TaxCapital, в колонке на DK.RU рассказал о последних изменениях в валютном законодательстве в отношении граждан России : о новых разрешенных операциях на зарубежных банковских счетах, об определении валютного резидентства граждан с начала текущего года, о втором этапе амнистии капиталов и продлении срока безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний. А также — о том, какая информация попадет в ФНС в рамках автоматического обмена финансовой информацией между странами и в каких случаях и кого именно этот обмен не коснется.

Сегодня Евгений Афанасьев инструктирует, как законно снизить налоговое бремя при работе с ценными бумагами и избежать серьезных штрафов за нарушения валютного законодательства. Материал будет особенно полезен гражданам России, которые инвестируют в ценные бумаги как в России, так и за рубежом, или планируют это делать.

Можно ли в доходы по одним ценным бумагам зачесть убытки по другим бумагам?

Ситуация 1: инвестор владеет ценными бумагами через банк или брокерскую компанию на территории России.

В этом случае эти финансовые структуры являются налоговыми агентами и по закону обязаны рассчитать подоходный налог за своего клиента и передать данные в ФНС. Если инвестор в отчетном периоде получал доход только в виде купонов по облигациям, например, тогда по окончанию года он заплатит подоходный налог в размере 13% от полученного дохода. Если же он помимо этого продавал свои ценные бумаги или они были погашены согласно условиям выпуска (с точки зрения Налогового кодекса это одно и то же), тогда брокер/банк рассчитает совокупный финансовый результат по всем операциям с этими ценными бумагами в отчетном периоде. Если доход от продажи или погашения ценной бумаги меньше расходов на ее покупку, то на сумму полученного убытка должен быть уменьшен размер купона, полученного в этом же отчетном периоде.

Если у инвестора по итогам года получена прибыль в одной брокерской компании или банке, а убыток — в другой, тогда ему самостоятельно либо с помощью специалистов необходимо составить и подать в ИФНС декларацию 3НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным, снизив тем самым размер подоходного налога.

Налоговый Кодекс разделяет все ценные бумаги и производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы) на обращающиеся на бирже и необращающиеся. У инвестора есть возможность сальдировать прибыль и убыток внутри одного отчетного периода по ценным бумагам одного вида, находящимся и в России, и на зарубежных счетах инвестора.

По обращающимся ценным бумагам и ПФИ убыток можно перенести на десять лет вперед. Это значит, что если инвестор по итогам 2017 года получил прибыль по своим ценным бумагам этого вида, а в течение предыдущих десяти лет у него случался убыток, то инвестор сможет уменьшить свою налогооблагаемую базу за 2017 год на размер ранее полученного убытка. Если убыток за предыдущие годы оказался больше полученной в 2017 году прибыли, то остаток этого убытка можно перенести на 2018 год и последующие годы до полного его исчерпания, но не более чем на десять лет вперед с года возникновения убытка. Чтобы воспользоваться этой возможностью, инвестору необходимо также самостоятельно подать декларацию 3НДФЛ, в которой все данные будут отражены.

По необращающимся ценным бумагам и ПФИ убыток на будущее не переносится.

Если ценные бумаги выпущены в иностранной валюте, то расчет финансового результата будет включать пересчет валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на даты покупки, получения купонов и продажи/погашения.

Ситуация 2: инвестор владеет ценными бумагами через зарубежный банк или брокерскую компанию.

Если инвестор является налоговым резидентом России, то есть провел в 2017 г. в России не менее 183 дней, то в этом случае обязанность декларировать свои доходы по ценным бумагам, которыми он владеет за рубежом, лежит только на нем. Поэтому он должен будет самостоятельно рассчитать и уплатить подоходный налог. Нужно помнить, что для целей налогообложения пересчет ценных бумаг, выпущенных в иностранной валюте, всегда производится в рубли по курсу ЦБ РФ независимо от того, владеет ими инвестор в России или за рубежом.

В случае если гражданин не успевает подать первичную декларацию 3НДФЛ до 3 мая текущего года (с учетом переноса из-за майских праздников), то чтобы избежать штрафов, есть смысл подать декларацию, в которой будут указаны те же данные, которые подает работодатель или другой налоговый агент (банк, брокерская компания), а позже спокойно собрать данные, рассчитать все налоги с учетом сальдирования доходов и расходов по ценным бумагам одного вида и подать уточненную налоговую декларацию.

Как избежать штрафов за нарушения валютного законодательства?

Приближающийся обмен финансовой информацией между странами позволит ФНС получить информацию о зарубежных счетах, активах и операциях граждан, которые являются налоговыми резидентами России. И если в отношении своих зарубежных доходов за 2017 год еще есть возможность их задекларировать, то как быть с доходами за предыдущие годы, а также с запрещенными операциями на зарубежных банковских счетах граждан России, штраф по которым составляет 75-100% от суммы операции?

Одна из самых распространенных операций, относящихся к запрещенным до 1 января 2018 года, — продажа ценных бумаг с зачислением средств на зарубежный банковский счет.

Одним из эффективных решений является подача специальной декларации в рамках второго этапа амнистии капитала для физических лиц, который начался 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года.

Согласно Федеральному закону от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от 19.02.2018), в специальной декларации можно указать сведения о своих земельных участках, других объектах недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах, в том числе акциях, а также долях участия и паях в уставных капиталах российских и (или) иностранных организаций, о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых декларант на дату представления декларации является контролирующим лицом, о счетах физического лица в зарубежных банках, в том числе о счетах, закрытых на дату представления декларации.

Данный закон не требует возврата декларируемого имущества в Россию. Он также прямо называет совершенными без нарушения закона валютные операции и (или) зачисление денежных средств по счетам, указанным в декларации и открытым в зарубежных банках, если они совершены до даты представления декларации, при условии, что такие банковские счета открыты до 1 января 2018 года.

Декларация также освобождает лицо, которое ее подает, от обязанности уплачивать подоходный налог по доходам, которые были получены в 2016 году и ранее, если гражданин еще не заплатил эти налоги.

Это важно, поскольку период, охватываемый выездной налоговой проверкой, в целом не может превышать четырех лет (с учетом текущего года, в котором была назначена выездная налоговая проверка). Срок давности привлечения к налоговой ответственности составляет три года.

Если в специальной декларации указываются зарубежные счета, о которых ФНС не была уведомлена должным образом, то вместе с декларацией в ФНС необходимо подать уведомления об открытии этих счетов, и они не будут считаться поданными с опозданием.

Взамен предоставляемых гражданам гарантий государство получает информацию об их зарубежных активах и доходах, благодаря чему предполагается рост собранных налогов в будущем.

Этому будет способствовать автоматический обмен финансовой информацией, начало которого запланировано на сентябрь текущего года.

Одной из последних 15 марта 2018 г. активировала двустороннее соглашение об автоматическом обмене с Россией Австрия , но в ближайшем будущем ожидается активация соглашений с другими странами.

Ниже представлен список стран, актуальный на 18 апреля 2018 г., которые подтвердили свое намерение передавать в ФНС РФ данные о зарубежных активах налоговых резидентов России (всего 74 страны):

Вывод

С помощью подачи специальной декларации в рамках второго этапа амнистии капиталов физических лиц и правильно составленной декларации 3НДФЛ по операциям со своими ценными бумагами как в России, так и на зарубежных счетах, инвестор избавляет себя от проблем с валютным законодательством и налогами в связи с приближающимся автоматическим обменом финансовой информацией.