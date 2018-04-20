Время подачи деклараций истекает. Что стоит указать владельцам иностранных активов 

Нужно ли начинать декларировать свои доходы и зарубежные счета? Как рассчитать подоходный налог, чтобы не переплатить и не попасть под серьезные штрафы? Инструкция от Евгения Афанасьева. Недавно Евгений Афанасьев, основатель и руководитель консалтинговой компании TaxCapital, в колонке на DK.RU рассказал о последних изменениях в валютном законодательстве в отношении граждан России: о новых разрешенных операциях на зарубежных банковских счетах, об определении валютного резидентства граждан с начала текущего года, о втором этапе амнистии капиталов и продлении срока безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний. А также — о том, какая информация попадет в ФНС в рамках автоматического обмена финансовой информацией между странами и в каких случаях и кого именно этот обмен не коснется.
Сегодня Евгений Афанасьев инструктирует, как законно снизить налоговое бремя при работе с ценными бумагами и избежать серьезных штрафов за нарушения валютного законодательства. Материал будет особенно полезен гражданам России, которые инвестируют в ценные бумаги как в России, так и за рубежом, или планируют это делать.
Можно ли в доходы по одним ценным бумагам зачесть убытки по другим бумагам?
Ситуация 1: инвестор владеет ценными бумагами через банк или брокерскую компанию на территории России.
В этом случае эти финансовые структуры являются налоговыми агентами и по закону обязаны рассчитать подоходный налог за своего клиента и передать данные в ФНС. Если инвестор в отчетном периоде получал доход только в виде купонов по облигациям, например, тогда по окончанию года он заплатит подоходный налог в размере 13% от полученного дохода. Если же он помимо этого продавал свои ценные бумаги или они были погашены согласно условиям выпуска (с точки зрения Налогового кодекса это одно и то же), тогда брокер/банк рассчитает совокупный финансовый результат по всем операциям с этими ценными бумагами в отчетном периоде. Если доход от продажи или погашения ценной бумаги меньше расходов на ее покупку, то на сумму полученного убытка должен быть уменьшен размер купона, полученного в этом же отчетном периоде.
Если у инвестора по итогам года получена прибыль в одной брокерской компании или банке, а убыток — в другой, тогда ему самостоятельно либо с помощью специалистов необходимо составить и подать в ИФНС декларацию 3НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным, снизив тем самым размер подоходного налога.
Налоговый Кодекс разделяет все ценные бумаги и производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы) на обращающиеся на бирже и необращающиеся. У инвестора есть возможность сальдировать прибыль и убыток внутри одного отчетного периода по ценным бумагам одного вида, находящимся и в России, и на зарубежных счетах инвестора.
По обращающимся ценным бумагам и ПФИ убыток можно перенести на десять лет вперед. Это значит, что если инвестор по итогам 2017 года получил прибыль по своим ценным бумагам этого вида, а в течение предыдущих десяти лет у него случался убыток, то инвестор сможет уменьшить свою налогооблагаемую базу за 2017 год на размер ранее полученного убытка. Если убыток за предыдущие годы оказался больше полученной в 2017 году прибыли, то остаток этого убытка можно перенести на 2018 год и последующие годы до полного его исчерпания, но не более чем на десять лет вперед с года возникновения убытка. Чтобы воспользоваться этой возможностью, инвестору необходимо также самостоятельно подать декларацию 3НДФЛ, в которой все данные будут отражены.
По необращающимся ценным бумагам и ПФИ убыток на будущее не переносится.
Если ценные бумаги выпущены в иностранной валюте, то расчет финансового результата будет включать пересчет валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на даты покупки, получения купонов и продажи/погашения.
Ситуация 2: инвестор владеет ценными бумагами через зарубежный банк или брокерскую компанию.
Если инвестор является налоговым резидентом России, то есть провел в 2017 г. в России не менее 183 дней, то в этом случае обязанность декларировать свои доходы по ценным бумагам, которыми он владеет за рубежом, лежит только на нем. Поэтому он должен будет самостоятельно рассчитать и уплатить подоходный налог. Нужно помнить, что для целей налогообложения пересчет ценных бумаг, выпущенных в иностранной валюте, всегда производится в рубли по курсу ЦБ РФ независимо от того, владеет ими инвестор в России или за рубежом.
В случае если гражданин не успевает подать первичную декларацию 3НДФЛ до 3 мая текущего года (с учетом переноса из-за майских праздников), то чтобы избежать штрафов, есть смысл подать декларацию, в которой будут указаны те же данные, которые подает работодатель или другой налоговый агент (банк, брокерская компания), а позже спокойно собрать данные, рассчитать все налоги с учетом сальдирования доходов и расходов по ценным бумагам одного вида и подать уточненную налоговую декларацию.
Как избежать штрафов за нарушения валютного законодательства?
Приближающийся обмен финансовой информацией между странами позволит ФНС получить информацию о зарубежных счетах, активах и операциях граждан, которые являются налоговыми резидентами России. И если в отношении своих зарубежных доходов за 2017 год еще есть возможность их задекларировать, то как быть с доходами за предыдущие годы, а также с запрещенными операциями на зарубежных банковских счетах граждан России, штраф по которым составляет 75-100% от суммы операции?
Одна из самых распространенных операций, относящихся к запрещенным до 1 января 2018 года, — продажа ценных бумаг с зачислением средств на зарубежный банковский счет.
Одним из эффективных решений является подача специальной декларации в рамках второго этапа амнистии капитала для физических лиц, который начался 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года.
Согласно Федеральному закону от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от 19.02.2018), в специальной декларации можно указать сведения о своих земельных участках, других объектах недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах, в том числе акциях, а также долях участия и паях в уставных капиталах российских и (или) иностранных организаций, о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых декларант на дату представления декларации является контролирующим лицом, о счетах физического лица в зарубежных банках, в том числе о счетах, закрытых на дату представления декларации.
Данный закон не требует возврата декларируемого имущества в Россию. Он также прямо называет совершенными без нарушения закона валютные операции и (или) зачисление денежных средств по счетам, указанным в декларации и открытым в зарубежных банках, если они совершены до даты представления декларации, при условии, что такие банковские счета открыты до 1 января 2018 года.
Декларация также освобождает лицо, которое ее подает, от обязанности уплачивать подоходный налог по доходам, которые были получены в 2016 году и ранее, если гражданин еще не заплатил эти налоги.
Это важно, поскольку период, охватываемый выездной налоговой проверкой, в целом не может превышать четырех лет (с учетом текущего года, в котором была назначена выездная налоговая проверка). Срок давности привлечения к налоговой ответственности составляет три года.
Если в специальной декларации указываются зарубежные счета, о которых ФНС не была уведомлена должным образом, то вместе с декларацией в ФНС необходимо подать уведомления об открытии этих счетов, и они не будут считаться поданными с опозданием.
Взамен предоставляемых гражданам гарантий государство получает информацию об их зарубежных активах и доходах, благодаря чему предполагается рост собранных налогов в будущем.
Этому будет способствовать автоматический обмен финансовой информацией, начало которого запланировано на сентябрь текущего года.
Одной из последних 15 марта 2018 г. активировала двустороннее соглашение об автоматическом обмене с Россией Австрия, но в ближайшем будущем ожидается активация соглашений с другими странами.
Ниже представлен список стран, актуальный на 18 апреля 2018 г., которые подтвердили свое намерение передавать в ФНС РФ данные о зарубежных активах налоговых резидентов России (всего 74 страны):
Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бермудские острова, Бразилия, Британские Виргинские острова, Болгария, Каймановы острова, Чили, Китай, Колумбия, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Кюрасао, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Гренландия, о. Гернси, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Остров Мэн, Италия, Япония, о. Джерси, КНДР, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, о. Маврикий, Мексика, Монтсеррат, Республика Науру, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, о. Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшеллы, Сингапур, Республика Словакия, Словения, Южноафриканская Республика, Испания, Швеция, Швейцария, о-ва Теркс и Кайкос, Великобритания, Уругвай.
Вывод
С помощью подачи специальной декларации в рамках второго этапа амнистии капиталов физических лиц и правильно составленной декларации 3НДФЛ по операциям со своими ценными бумагами как в России, так и на зарубежных счетах, инвестор избавляет себя от проблем с валютным законодательством и налогами в связи с приближающимся автоматическим обменом финансовой информацией.