Экс-владельца скандального екатеринбургского ТЦ объявили в международный розыск 

Суд заочно арестовал Вячеслава Каминского — основателя холдинга DVI Group, которому принадлежал екатеринбургский ТЦ «КомсоМОЛЛ». Сейчас торговый центр—«блокадник» выставлен на продажу. Основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский заочно арестован и объявлен в международный розыск. Сам бизнесмен в настоящее время находится в одной из стран Евросоюза, пишет «Коммерсант».
Следователи обвиняют г-на Каминского в преднамеренном банкротстве компании «Логистикинвест», которая входила в состав холдинга. По версии следствия, в конце 2013 г. эта компания получила в Альфа-банке валютный кредит на 1 млрд руб. на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. Но с 2015 г. компания перестала регулярно гасить кредит, а потом обанкротилась. В МВД считают, что «Логистикинвест» умышленно перестала расплачиваться по долгам, что и привело компанию к банкротству. Ущерб, причиненный в результате банкротства «Логистикинвест», оценивают в 2,6 млрд руб.
Сначала расследование дела о преднамеренном банкротстве велось в отношении «неустановленных лиц», однако в ноябре прошлого года г-ну Каминскому предъявили обвинение. Представители защиты уверяют, что в деле «нет события преступления», а причины случившегося кроются в обвале рубля: денег на операционную деятельность и выплату удорожавших кредитов стало не хватать. Вернуться же в Россию, чтобы решить проблемы бизнеса или перезапустить его, бизнесмен не смог из-за уголовного преследования и наложенного ареста.
Ранее г-н Каминский уже комментировал ситуацию с блокадой ТЦ «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге:
Из-за роста курса доллара я оказался в сложной ситуации. Конкретно в Екатеринбурге возникли проблемы с ГИБДД. Вы же знаете, что нам перекрыли дорогу, осталось 4 арендатора из 200. Поэтому сейчас я прошу банк об отсрочке и о реструктуризации кредита, — рассказывал он DK.RU подробно писал о «блокаде» торгового центра, которая продолжалась больше года. Недавно стало известно, что екатеринбургский «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу. Аукцион должен пройти 5 мая, заявлено, что с молотка уйдет не весь «КомсоМОЛЛ», а только 60 тыс. кв. м из 90 тыс. — эти площади находятся в залоге у банка, остальные не продаются, так как принадлежат арендаторам (например, гипермаркет «Карусель»). Также новому собственнику предлагают парковку площадью 2,3 га и часть земли под ТРЦ.