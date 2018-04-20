Ещё
Экс-владельца скандального екатеринбургского ТЦ объявили в международный розыск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300

Экс-владельца скандального екатеринбургского ТЦ объявили в международный розыск 

Деловой Квартал 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд заочно арестовал Вячеслава Каминского — основателя холдинга DVI Group, которому принадлежал екатеринбургский ТЦ «КомсоМОЛЛ». Сейчас торговый центр—«блокадник» выставлен на продажу. Основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский заочно арестован и объявлен в международный розыск. Сам бизнесмен в настоящее время находится в одной из стран Евросоюза, пишет «Коммерсант».
Следователи обвиняют г-на Каминского в преднамеренном банкротстве компании «Логистикинвест», которая входила в состав холдинга. По версии следствия, в конце 2013 г. эта компания получила в Альфа-банке валютный кредит на 1 млрд руб. на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. Но с 2015 г. компания перестала регулярно гасить кредит, а потом обанкротилась. В МВД считают, что «Логистикинвест» умышленно перестала расплачиваться по долгам, что и привело компанию к банкротству. Ущерб, причиненный в результате банкротства «Логистикинвест», оценивают в 2,6 млрд руб.
Сначала расследование дела о преднамеренном банкротстве велось в отношении «неустановленных лиц», однако в ноябре прошлого года г-ну Каминскому предъявили обвинение. Представители защиты уверяют, что в деле «нет события преступления», а причины случившегося кроются в обвале рубля: денег на операционную деятельность и выплату удорожавших кредитов стало не хватать. Вернуться же в Россию, чтобы решить проблемы бизнеса или перезапустить его, бизнесмен не смог из-за уголовного преследования и наложенного ареста.
Ранее г-н Каминский уже комментировал ситуацию с блокадой ТЦ «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге:
Из-за роста курса доллара я оказался в сложной ситуации. Конкретно в Екатеринбурге возникли проблемы с ГИБДД. Вы же знаете, что нам перекрыли дорогу, осталось 4 арендатора из 200. Поэтому сейчас я прошу банк об отсрочке и о реструктуризации кредита, — рассказывал он  DK.RU подробно писал о «блокаде» торгового центра, которая продолжалась больше года. Недавно стало известно, что екатеринбургский «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу. Аукцион должен пройти 5 мая, заявлено, что с молотка уйдет не весь «КомсоМОЛЛ», а только 60 тыс. кв. м из 90 тыс. — эти площади находятся в залоге у банка, остальные не продаются, так как принадлежат арендаторам (например, гипермаркет «Карусель»). Также новому собственнику предлагают парковку площадью 2,3 га и часть земли под ТРЦ.
Деловой Квартал: последние новости
Время подачи деклараций истекает. Что стоит указать владельцам иностранных активов Топ-5 самых богатых свердловских чиновников. Правительство региона отчиталось о доходах «Государство несет ответственность». Спасут ли власти тонущую компанию Олега Дерипаски
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации138
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300143
Поклонская ответила Порошенко про князей289
Первый легальный бордель открывается в России349
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение