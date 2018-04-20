Экс-владельца «Комсомолла» объявили в международный розыск за преднамеренное банкротство

Основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский объявлен в международный розыск, вынесено постановление о его заочном аресте, пишет «Коммерсант». В холдинг Каминского входили несколько торговых центров по всей России , в Екатеринбурге ему принадлежал ТРК «Комсомолл».

Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение 260 миллионов долларов инвестиционных займов, выданных Альфа-банком , но в итоге Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест», достраивавшего ТРК «Комсомолл», но не в Екатеринбурге, а в Красноярске

По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-банку, составил 2,6 миллиарда рублей. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы. На достройку красноярского ТРЦ была взята сумма в валюте, эквивалентная миллиарду рублей, но в 2015 году он начал пропускать платежи. Текущие платежи начали проводить через другое юрлицо — управляющую компанию центра. В МВД считают, что именно таким образом «Логистикинвест» умышленно перестал расплачиваться по долгам, что и привело компанию к банкротству.

Представители Альфа-банка обратились в полицию с заявлением о хищении 260 миллионов долларов структурами Каминского еще в 2016 году. Полицейские 2 марта того же года возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, дело передали в ГСУ ГУ МВД по Москве , но за полтора года полицейские так и не нашли подозреваемых, а в 2017 году переквалифицировали дело на преднамеренное банкротство.

Адвокат Каминского — Олеся Бондарцева причины случившегося видит «не в уголовной, а в экономической плоскости»: в декабре 2014 года рубль обвалился, а все займы были взяты в долларах и евро. И того, что хватало для операционной деятельности и комфортных выплат по кредитам, стало недостаточно, отмечает защитник.

В Екатеринбурге местный «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта собираются продать с торгов в мае 2018 года со стартовой ценой в миллиард рублей. Юрлицо — владелец центра «Уралинвест» — тоже находится в стадии банкротства, и это юрлицо тоже брало кредит в валюте в 2012 году на строительство ТЦ. В 2016 году свердловский арбитраж постановил вернуть Альфа-банку около 57 миллионов долларов. В 2017 году долг «Уралинвеста» в рублях оценивался в сумму около 17 миллиардов.