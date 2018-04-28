Кто и зачем поставил огромные деньги на рынке бондов

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Кое-кто из участников глобального рынка облигаций рассчитывает, что увеличение разрыва между кривыми доходностей в Европе и США не продлится долго, и делает крупную ставку на разворот тенденции.

Шквал крупных сделок с фьючерсами на европейские и американские процентные ставки в среду привлек внимание участников рынка как своим масштабом, так и несколько необычным межстрановым фокусом, сообщает Bloomberg

В совокупности эти сделки подпадают под определение «коробочной» торговой стратегии, которая принесет доход, если кривая доходности казначейских облигаций на участке от 5 до 10 лет перестанет сглаживаться, а наклон кривой доходности немецких бондов прекратит рост. Сделки прошли спустя неделю после того, как наклон кривой США сократился до минимальных с 2007 г. 12,3 базисного пункта, и через несколько дней после того, как спред доходностей бондов Германии закрылся на максимуме за два месяца.

Ниже приведем график, на котором виден момент сделок. Они были совершены 25 апреля.

Разрыв между двумя кривыми в понедельник увеличился до пиковых с января 48 базисных пунктов и приближается к уровням, которые не наблюдались с 2000 г. Сразу после этих крупных транзакций наклон кривой США вырастал до максимумов торговой сессии, в то время как немецкая кривая опускалась до минимумов дня.

По данным Bloomberg, так называемый DV01-риск этой огромной позиции, то есть риск на 1 базисный пункт, составляет $4,7 млн Это говорит о крайней степени убежденности в правильности построения такой позиции.

Главная задача трейдера заключается в том, чтобы спред между десятилетними американскими облигациями и десятилетними рос, причем не в абсолютном значении, а чтобы этот рост оказался сильнее, чем по немецким облигациям.