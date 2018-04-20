Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на блокировку сайта о биткоинах

МОСКВА , 20 апр /ПРАЙМ/. Верховный суд России в пятницу продолжит рассматривать кассационную жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоинах и других криптовалютах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Заседание назначено на 11.00..

Ранее суд приобщил к материалам дела возражение генеральной прокуратуры на жалобу представителей сайта, а также представленные авторами жалобы заключение Российской ассоциации криптовалют и заявление уполномоченного по правам предпринимателей в интернете.

Решение заблокировать сайт принял Выборгский суд Санкт-Петербурга еще в июле 2016 года по требованию прокурора. Владелец сайта обжаловал решение в Санкт-Петербургский городской суд, но апелляционная инстанция встала на сторону прокуратуры, и решение вступило в законную силу. Теперь решение предстоит проверить кассационной инстанции ВС РФ.

Между тем аналогичное решение по ряду других сайтов о биткоинах, принятое Октябрьским судом Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд в конце февраля отменил и направил на новое рассмотрение. При этом суд первой инстанции отмечал, что биткоин и другие криптовалюты «способствуют росту теневой экономики», а «свободное распространение информации об электронной валюте» опасно с точки зрения того, что криптовалюты часто используются для торговли оружием, наркотиками и другой преступной деятельности.

В России биткоин и другие криптовалюты не являются официальным платежными средством, расплатиться им за товары или услуги нельзя по закону. Однако власти России, как и ряда других стран, работают над введением регулирования в этой сфере. Так, в январе Минфин опубликовал соответствующий законопроект, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).