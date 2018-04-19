Капитализация рынка криптовалют выросла

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Капитализация криптовалютного рынка достигла 4-х недельного максимума 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Капитализация криптовалютного рынка достигла в четверг 4-х недельного максимума в результате значительного роста стоимости альтернативных биткоину (bitcoin) криптовалют, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 308,737 миллиарда долларов. Ранее в четверг капитализация этого рынка поднималась выше 350 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.
По состоянию на 22.24 мск Ethereum дорожал на 7,5%, до 554,97 доллара, Ripple — на 7,53%, до 0,75 доллара, Bitcoin Cash — на 8,4%, до 955,4 доллара. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина росла лишь на 1,5%, до 8,247 тысячи долларов.
При этом инвесторы отмечают сильную волатильность в результате входа и выхода с рынка крупных инвесторов.
"Неделю назад курс биткоина взлетел на тысячу долларов всего за полчаса, а торговые объемы за тот день побили все предыдущие рекорды. Разумеется, точно назвать причину этого взлета невозможно, но это очень похоже на покупку, совершенную лишь одним крупным покупателем", — прокомментировал РИА Новости аналитик eToro Михаил Мащенко. На этой неделе курс биткоина также был подвержен сильным изменениям, теряя и прибавляя 200 долларов за монету всего за 20 минут.
"Мы рассматриваем это как деловое и обычное (поведение -ред.) на рынке цифровых валют. Он демонстрирует, что ликвидность по-прежнему высока, и для изменения динамики цен не требуется слишком много деятельности", — приводит агентство MarketWatch мнение главы отдела продаж и торговли Genesis Trading Мартина Гарсии (Martin Garcia).
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