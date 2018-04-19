Средняя цена литра автобензина превысила 40 рублей

За прошедшую неделю (с 9 по 16 апреля) рост цен на бензин Росстат зафиксировал в 67 регионах. Более всего ценники на АЗС изменились в Саранске Сыктывкаре (плюс процент), Симферополе (0,9 процента), Астрахани , Нижнем Новгороде, Нальчике Пензе (0,8 процента). Незначительное снижение цен (на 0,1 процента) отмечалось в Чите . В столице топливо подорожало на полпроцента, в Санкт-Петербурге — на 0,3 процента.

"Мертвый сезон" закончился, констатирует ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков. «Снег, растаявший под весенним солнцем, освободил от сугробов и выпустил на дороги треть легкового автопарка страны. Подскочил спрос на моторное топливо, что дало возможность нефтяным компаниям провести акцию по перестройке розничных цен, естественно, в большую сторону. К этому моменту уже подпирают оптовые цены, подросшие к началу активного сезона на 12 процентов, и маржинальность АЗС, опустившаяся до уровня убыточности», — указывает аналитик в обзоре.