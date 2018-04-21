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На АЗС появились новые ценники
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На АЗС появились новые ценники 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске бензин пустился в весеннее подорожание, на АЗС «Газпромнефть» цена 92-го бензина достигла 37,45 рубля. На АЗС «Лукойл» эта марка топлива стоит 37,90 рубля.
По данным сервиса «Яндекс», средние цены на бензин неуклонно растут с 18 апреля, последнее повышение зафиксировано 21 апреля. За эти дни средняя цена бензина АИ-92 выросла с 37,25 до 37,45 рубля.
Стоимость 95-го бензина на «Газпромнефти» достигла 40,30 рубля, дизельного топлива — 42,40 рубля.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
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