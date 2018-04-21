На АЗС появились новые ценники

По данным сервиса «Яндекс», средние цены на бензин неуклонно растут с 18 апреля, последнее повышение зафиксировано 21 апреля. За эти дни средняя цена бензина АИ-92 выросла с 37,25 до 37,45 рубля.

Стоимость 95-го бензина на «Газпромнефти» достигла 40,30 рубля, дизельного топлива — 42,40 рубля.

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