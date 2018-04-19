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«По зову сердца — всем миром»: в Бобруйске прошел благотворительный концерт
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«По зову сердца — всем миром»: в Бобруйске прошел благотворительный концерт 

Мир24 32 минуты назад
Благотворительный концерт «По зову сердца — всем миром», на котором выступили исполнители из Беларуси и России, прошел в Бобруйске Могилевской области, передает «МИР 24».
Организатором акции стал уроженец Бобруйска певец Руслан Алехно. Он был наставником проекта «Во весь голос», который проводился на телеканале «МИР». Все вырученные с продажи билетов деньги пойдут на реконструкцию местной детской больницы. Ей уже более полувека, и, по приблизительным подсчетам, ремонт обойдется в четыре миллиона долларов.
«Оборудование тоже будет меняться в процессе ремонта. Планируем закупать аппарат УЗИ экспертного класса, более высокого класса, чем тот, который работает у нас в настоящее время. Также эндоскопическое оборудование планируем закупить», — рассказала главный врач Бобруйской городской детской больницы Ирина Рыжанскова.
В рамках благотворительной акции также прошел товарищеский футбольный матч, и, по словам организаторов мероприятий, всего удалось собрать 115 тысяч белорусских рублей, это почти 60 тысяч долларов.
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