«По зову сердца — всем миром»: в Бобруйске прошел благотворительный концерт

Благотворительный концерт «По зову сердца — всем миром», на котором выступили исполнители из Беларуси России , прошел в Бобруйске Могилевской области, передает «МИР 24».

Организатором акции стал уроженец Бобруйска певец Руслан Алехно . Он был наставником проекта «Во весь голос», который проводился на телеканале «МИР» . Все вырученные с продажи билетов деньги пойдут на реконструкцию местной детской больницы. Ей уже более полувека, и, по приблизительным подсчетам, ремонт обойдется в четыре миллиона долларов.

«Оборудование тоже будет меняться в процессе ремонта. Планируем закупать аппарат УЗИ экспертного класса, более высокого класса, чем тот, который работает у нас в настоящее время. Также эндоскопическое оборудование планируем закупить», — рассказала главный врач Бобруйской городской детской больницы Ирина Рыжанскова.

В рамках благотворительной акции также прошел товарищеский футбольный матч, и, по словам организаторов мероприятий, всего удалось собрать 115 тысяч белорусских рублей, это почти 60 тысяч долларов.

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