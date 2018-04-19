20 загадочных штук с AliExpress. Кепка зонт? 

Кепка зонт?Шопинг на AliExpress бывает интересным и непредсказуемым. Иногда зайдешь прицениться к зарядкам для iPhone, а в итоге покупаешь дикую китайскую поделку, о существовании которой еще 5 минут назад даже не догадывался.
Мы собрали в этой подборке как простые и популярные товары, так и вовсе необычные штуки и гаджеты.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Рюкзак Xiaomi
Прочный рюкзак с большим количеством отделений. Подойдет для 15-дюймовых ноутбуков.
Цена: 1 914 руб., купить с кэшбеком
2. Hi-Fi гарнитура
Вакуумные наушники с хорошей шумоизоляцией и микрофоном.
Цена: от 375 руб., купить с кэшбеком
3. Кобура для инструментов
Удобное приспособление для домашних работ или ремонта.
Цена: 457 руб., купить с кэшбеком
4. Кожаная сумка
Вместительная сумка для документов и гаджетов.
Цена: 1 378 руб., купить с кэшбеком
5. Кроссовки
Годная обувь на весну и лето для ходьбы или бега.
Цена: 1 110 руб., купить с кэшбеком
6. Сумка-холодильник
Пригодится в загородных поездках, чтобы охладить напитки и еду.
Цена: от 607 руб., купить с кэшбеком
7. Кварцевые часы
Оригинальные часы в стиле автомобильного спидометра.
Цена: от 1 658 руб., купить с кэшбеком
8. Яркая толстовка
Большой выбор пайт разных размеров и ярких расцветок.
Цена: 1 072 руб., купить с кэшбеком
9. Bluetooth-колонка
Громкая колонка с защитой от брызг и емким аккумулятором умеет воспроизводить музыку со смартфона, флешки или карты памяти.
Цена: 1 522 руб., купить с кэшбеком
10. Лампочки с пультом ДУ Можно регулировать яркость и цвет дистанционно.
Цена: от 203 руб., купить с кэшбеком
11. Футболка Marvel
Разные футболки для поклонников супергероев.
Цена: от 354 руб., купить с кэшбеком
12. Колода пластиковых карт
Необычные игральные карты черного цвета из плотного пластика.
Цена: 867 руб., купить с кэшбеком
13. Куб-головоломка
Это не обычный кубик Рубика, а головоломка с неравномерно разделенными секторами.
Цена: 253 руб., купить с кэшбеком
14. Держатель для карт
Удобное хранилище для банковских карт с защитой от считывания.
Цена: от 191 руб., купить с кэшбеком
15. Блокиратор ящиков
Незаменимая штука для семьи с маленькими детьми. В комплекте 10 штук.
Цена: от 148 руб., купить с кэшбеком
16. Электрический водонагреватель
Пригодится тем, у кого часто отключают горячую воду.
Цена: 1 259 руб., купить с кэшбеком
17. Электробритва
Бритва с плавающей анатомической головкой и несколькими сменными насадками.
Цена: от 1 134 руб., купить с кэшбеком
18. Щетка для чистки гриля
Пригодится перед летним «шашлычным» сезоном.
Цена: 326 руб., купить с кэшбеком
19. Беговой рюкзак
Не стесняет движения и не мешает при беге или ходьбе. Есть емкость для воды.
Цена: 1 025 руб., купить с кэшбеком
20. Кепка-зонт
Для тех, кто любит целый день лежать на пляже.
Цена: от 146 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Не закрывайте, еще три годных штуки ждут вас в нашем Telegram.