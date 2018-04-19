20 загадочных штук с AliExpress. Кепка зонт?

Кепка зонт?Шопинг на AliExpress бывает интересным и непредсказуемым. Иногда зайдешь прицениться к зарядкам для iPhone, а в итоге покупаешь дикую китайскую поделку, о существовании которой еще 5 минут назад даже не догадывался.

Мы собрали в этой подборке как простые и популярные товары, так и вовсе необычные штуки и гаджеты.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Рюкзак Xiaomi

Прочный рюкзак с большим количеством отделений. Подойдет для 15-дюймовых ноутбуков.

Цена: 1 914 руб., купить с кэшбеком

2. Hi-Fi гарнитура

Вакуумные наушники с хорошей шумоизоляцией и микрофоном.

Цена: от 375 руб., купить с кэшбеком

3. Кобура для инструментов

Удобное приспособление для домашних работ или ремонта.

Цена: 457 руб., купить с кэшбеком

4. Кожаная сумка

Вместительная сумка для документов и гаджетов.

Цена: 1 378 руб., купить с кэшбеком

5. Кроссовки

Годная обувь на весну и лето для ходьбы или бега.

Цена: 1 110 руб., купить с кэшбеком

6. Сумка-холодильник

Пригодится в загородных поездках, чтобы охладить напитки и еду.

Цена: от 607 руб., купить с кэшбеком

7. Кварцевые часы

Оригинальные часы в стиле автомобильного спидометра.

Цена: от 1 658 руб., купить с кэшбеком

8. Яркая толстовка

Большой выбор пайт разных размеров и ярких расцветок.

Цена: 1 072 руб., купить с кэшбеком

9. Bluetooth-колонка

Громкая колонка с защитой от брызг и емким аккумулятором умеет воспроизводить музыку со смартфона, флешки или карты памяти.

Цена: 1 522 руб., купить с кэшбеком

10. Лампочки с пультом ДУ Можно регулировать яркость и цвет дистанционно.

Цена: от 203 руб., купить с кэшбеком

11. Футболка Marvel

Разные футболки для поклонников супергероев.

Цена: от 354 руб., купить с кэшбеком

12. Колода пластиковых карт

Необычные игральные карты черного цвета из плотного пластика.

Цена: 867 руб., купить с кэшбеком

13. Куб-головоломка

Это не обычный кубик Рубика, а головоломка с неравномерно разделенными секторами.

Цена: 253 руб., купить с кэшбеком

14. Держатель для карт

Удобное хранилище для банковских карт с защитой от считывания.

Цена: от 191 руб., купить с кэшбеком

15. Блокиратор ящиков

Незаменимая штука для семьи с маленькими детьми. В комплекте 10 штук.

Цена: от 148 руб., купить с кэшбеком

16. Электрический водонагреватель

Пригодится тем, у кого часто отключают горячую воду.

Цена: 1 259 руб., купить с кэшбеком

17. Электробритва

Бритва с плавающей анатомической головкой и несколькими сменными насадками.

Цена: от 1 134 руб., купить с кэшбеком

18. Щетка для чистки гриля

Пригодится перед летним «шашлычным» сезоном.

Цена: 326 руб., купить с кэшбеком

19. Беговой рюкзак

Не стесняет движения и не мешает при беге или ходьбе. Есть емкость для воды.

Цена: 1 025 руб., купить с кэшбеком

20. Кепка-зонт

Для тех, кто любит целый день лежать на пляже.

Цена: от 146 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Не закрывайте, еще три годных штуки ждут вас в нашем Telegram.