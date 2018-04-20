Карни отверг повышение ставки Банка Англии в мае

EPA-EFE/ANDY RAIN

Британский фунт стерлингов упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 9 апреля на фоне комментариев, в которых Карни сделал отсылку к смешанным экономическим данным.

Карни заявил, что не хочет слишком сосредотачиваться на точном времени повышения ставок, поскольку это соответствует основному пути, добавив, что повышение ставок в этом году «вероятно».

Он сказал, что Британия должна подготовиться к «нескольким повышениям процентных ставок в течение следующих нескольких лет».

Твердое большинство экономистов в опросе Reuters, опубликованном ранее на этой неделе, заявили, что ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки до нового максимума постфинансового кризиса в 0,75% в мае.

Цифры на этой неделе показали, что уровень безработицы в Великобритании снизился до 42-летнего минимума, но инфляция упала более резко в первом квартале, чем ожидал Банк Англии. Данные о розничных продажах за март также оказались разочаровывающими.

"У нас были смешанные данные … Мы спокойно сядем и посмотрим на все это", — сказал Карни.

"Я уверен, что будут некоторые разногласия, но это мнение мы рассмотрим в начале мая (на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии), сознавая, что в течение этого года есть и другие встречи", — отметил глава британского ЦБ

Карни также сказал, что неопределенность вокруг Brexit помешала тому, что в противном случае стало бы «всплеском инвестиций».

"К сожалению, это означает, что в краткосрочной перспективе ограничение скорости (британской экономики) не увеличится. Продуктивность не увеличивается, что ограничит скорость, с которой может увеличиться заработная плата", — подчеркнул Карни.

В конечном счете, результат британских переговоров о разводе с Европейским союзом будет самым большим фактором в принятии экономических решений в ближайшие годы, сказал глава Банка Англии.

"И тогда мы приспособимся к влиянию этих решений, чтобы сохранить экономику на стабильном пути", — сказал он.