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Карни отверг повышение ставки Банка Англии в мае
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Карни отверг повышение ставки Банка Англии в мае 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Губернатор Банка Англии Марк Карни заглушил ожидания повышения процентной ставки в мае, отметив, что в этом году также были «другие встречи», передает Reuters.
EPA-EFE/ANDY RAIN
Британский фунт стерлингов упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 9 апреля на фоне комментариев, в которых Карни сделал отсылку к смешанным экономическим данным.
Карни заявил, что не хочет слишком сосредотачиваться на точном времени повышения ставок, поскольку это соответствует основному пути, добавив, что повышение ставок в этом году «вероятно».
Он сказал, что Британия должна подготовиться к «нескольким повышениям процентных ставок в течение следующих нескольких лет».
Твердое большинство экономистов в опросе Reuters, опубликованном ранее на этой неделе, заявили, что ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки до нового максимума постфинансового кризиса в 0,75% в мае.
Цифры на этой неделе показали, что уровень безработицы в Великобритании снизился до 42-летнего минимума, но инфляция упала более резко в первом квартале, чем ожидал Банк Англии. Данные о розничных продажах за март также оказались разочаровывающими.
"У нас были смешанные данные … Мы спокойно сядем и посмотрим на все это", — сказал Карни.
"Я уверен, что будут некоторые разногласия, но это мнение мы рассмотрим в начале мая (на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии), сознавая, что в течение этого года есть и другие встречи", — отметил глава британского ЦБ.
Карни также сказал, что неопределенность вокруг Brexit помешала тому, что в противном случае стало бы «всплеском инвестиций».
"К сожалению, это означает, что в краткосрочной перспективе ограничение скорости (британской экономики) не увеличится. Продуктивность не увеличивается, что ограничит скорость, с которой может увеличиться заработная плата", — подчеркнул Карни.
В конечном счете, результат британских переговоров о разводе с Европейским союзом будет самым большим фактором в принятии экономических решений в ближайшие годы, сказал глава Банка Англии.
"И тогда мы приспособимся к влиянию этих решений, чтобы сохранить экономику на стабильном пути", — сказал он.
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