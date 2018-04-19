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«Хардфорк» — первый сериал, профинансированный криптовалютой
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«Хардфорк» — первый сериал, профинансированный криптовалютой 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
На днях Стив Форбс, являющийся главным редактором издания Forbes, рассказал о том, какое будущее, по его мнению, ждет технологию блокчейн применительно к развитию кинематографа в частности и телевидения вообще. Для наглядного примера Форбс привел готовящийся к выходу сериал «Хардфорк» режиссера Дага Карра, описывающий будущее, где все завязано на криптовалютах и дополненной реальности. А что из этого получилось — читайте далее.
Кратко сюжет сериала выглядит следующим образом: группа бунтарей-изгоев проникает в государственные системы путем взлома и при помощи технологии блокчейн делает невозможным централизованное управление. По мнению Форбса сериал вполне может оказаться пророческим, наглядно изобразив, что случится с человечеством, активно использующим технологии блокчейн и заменившим реальные деньги на криптовалюту. Но самое интересное в сериале «Хардфорк» — это то, что он станет первым кинопроектом, средства на которые собирали в криптовалюте.
Конечно, по меркам Голливудских блокбастеров бюджет «Хардфорка» можно назвать смешным, всего около одного миллиона долларов в криптовалюте, но начало — положено. Широкая публика начинает проявлять интерес к этим активам, что является достаточно серьезным сигналом.
Средства на запуск сериала были собраны в криптовалюте DASH при помощи краудфандинговой платформы Steemit, являющейся чем-то вроде аналога Kickstarter и IndieGoGo, за тем исключением, что на Steemit финансирование ведется не в фиатных деньгах, а в криптовалюте. Тизер сериала уже показали, и зрителям он очень понравился.
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