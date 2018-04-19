Рынок акций РФ закрылся в минусе, «покупатели остыли»

Российский рынок акций вечером в четверг закрылся в минусе по основным индексам под давлением "медведей", сумевших сломить утреннее ралли, свидетельствуют данные торгов и анализ экспертов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,49%, до 2230,55 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1153,59 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск рос на 4 копейки, до 60,88 рублей, курс евро снижался на 15 копеек, до 75,13 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 1%, до 74,2 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.

"На фондовом рынке РФ настроения сегодня менялись молниеносно. Первая половина дня прошла под флагом ралли, но, как и ожидалось, к вечеру покупатели остыли и уступили место "медведям". Индекс Мосбиржи смотрится перекупленным даже с учетом вечернего снижения", — комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Российский рынок в четверг снизился в рамках коррекции, отыгрывая неуверенную динамику мировых рынков и несмотря на рост стоимости нефти в район 74 долларов за баррель сорта Brent, в свою очередь, замечает Иван Марчена из ГК Forex Club

Акции банка "Санкт-Петербург" выросли при этом на 2,9%, до 51,5 рубля, оказавшись в лидерах спроса.

"На Дне инвестора руководство банка подчеркнуло отсутствие планов по дополнительным эмиссиям, поскольку текущие цены не выглядят привлекательными. Желание генерировать капитал положительно было воспринято участниками торгов. Акции банка возвращаются к уровням прошлого понедельника, откуда начался провал цены", — комментирует Бодрова. По ее мнению, если восходящий импульс в бумагах сохранится, то новой целью подъема станет отметка 54,3 рубля — линия "боковика" начала месяца.

Среди лидеров роста в четверг также оказались акции "Русала" (6,58%), ИСКЧ (4,09%), префы "Селигдара" (2,17%), акции "Юнипро" (1,81%), ТМК (1,62%), "Полюса" (1,53%), а также акции "ВСМПО-Ависмы" (1,41%), "Мегафона" (1,41%), "Роснефти" (1,26%) и ПИКа (1%).

Также снизились бумаги Сбербанка , имеющего серьезный вес в расчете индексов (префы — на 0,43%, обыкновенные акции — на 1,12%), и акции ВТБ (минус 0,94%).

При условии сохранения внешнего фона не слишком благоприятным для рынка капитала рублевый индикатор Московской биржи должен стабилизироваться в пределах 2180-2220 пунктов, но вряд ли выше, полагает Бодрова. Индекс РТС может найти точку опоры в границах 1130-1160 пунктов, добавляет она.

Индекс Мосбиржи смог закрепиться выше поддержки, расположенной на уровне 2200 пунктов, что является позитивным техническим сигналом, отмечает Богдан Зварич из компании "Фридом Финанс". Это говорит в пользу высокой вероятности продолжения роста и возвращения рынка в район 2300 пунктов, считает он.

Завтра, в последний рабочий день недели, движение индексов может в меньшей степени быть подвержено внешнему воздействию и в большей — влиянию внутренних, корпоративных новостей.