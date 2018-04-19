Рынок акций РФ закрылся в минусе

Российский рынок акций вечером в четверг закрылся в минусе по основным индексам под давлением "медведей", сумевших сломить утреннее ралли, свидетельствуют данные торгов и анализ экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,49%, до 2230,55 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1153,59 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск рос на 4 копейки, до 60,88 рублей, курс евро снижался на 15 копеек, до 75,13 рубля.
Июньский фьючерс марки Brent рос на 1%, до 74,2 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.
"На фондовом рынке РФ настроения сегодня менялись молниеносно. Первая половина дня прошла под флагом ралли, но, как и ожидалось, к вечеру покупатели остыли и уступили место "медведям". Индекс Мосбиржи смотрится перекупленным даже с учетом вечернего снижения", — комментирует Анна Бодрова из "Альпари".
Российский рынок в четверг снизился в рамках коррекции, отыгрывая неуверенную динамику мировых рынков и несмотря на рост стоимости нефти в район 74 долларов за баррель сорта Brent, в свою очередь, замечает Иван Марчена из ГК Forex Club
Акции банка "Санкт-Петербург" выросли при этом на 2,9%, до 51,5 рубля, оказавшись в лидерах спроса.
"На Дне инвестора руководство банка подчеркнуло отсутствие планов по дополнительным эмиссиям, поскольку текущие цены не выглядят привлекательными. Желание генерировать капитал положительно было воспринято участниками торгов. Акции банка возвращаются к уровням прошлого понедельника, откуда начался провал цены", — комментирует Бодрова. По ее мнению, если восходящий импульс в бумагах сохранится, то новой целью подъема станет отметка 54,3 рубля — линия "боковика" начала месяца.
Среди лидеров роста в четверг также оказались акции "Русала" (6,58%), ИСКЧ (4,09%), префы "Селигдара" (2,17%), акции "Юнипро" (1,81%), ТМК (1,62%), "Полюса" (1,53%), а также акции "ВСМПО-Ависмы" (1,41%), "Мегафона" (1,41%), "Роснефти" (1,26%) и ПИКа (1%).
Среди лидеров падения — акции "Энел России" (-2,55%), "Газпром нефти" (-2,5%), "Яндекса" (-2,12%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,81%), префы "Мечела" (-1,8%), акции "Аэрофлота" [-prme:ticker:AFLT.MMVB-] (-1,69%) и "Новатэка" (-1,61%).
Также снизились бумаги Сбербанка, имеющего серьезный вес в расчете индексов (префы — на 0,43%, обыкновенные акции — на 1,12%), и акции ВТБ (минус 0,94%).
При условии сохранения внешнего фона не слишком благоприятным для рынка капитала рублевый индикатор Московской биржи должен стабилизироваться в пределах 2180-2220 пунктов, но вряд ли выше, полагает Бодрова. Индекс РТС может найти точку опоры в границах 1130-1160 пунктов, добавляет она.
Индекс Мосбиржи смог закрепиться выше поддержки, расположенной на уровне 2200 пунктов, что является позитивным техническим сигналом, отмечает Богдан Зварич из компании "Фридом Финанс". Это говорит в пользу высокой вероятности продолжения роста и возвращения рынка в район 2300 пунктов, считает он.
Завтра, в последний рабочий день недели, движение индексов может в меньшей степени быть подвержено внешнему воздействию и в большей — влиянию внутренних, корпоративных новостей.
В пятницу "Магнит" опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2018 года, "Алроса" — операционные данные за тот же период, напоминают аналитики компании "Велес Капитал". Совет директоров "Газпром нефти "даст рекомендацию по дивидендам за 2017 год, также состоится собрание акционеров "Новатэка", добавляют они.