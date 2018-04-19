Доходы главы КБР Юрия Кокова в 2017 году возросли на 37 тыс. рублей

НАЛЬЧИК , 19 апреля. / ТАСС /. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков заработал в прошлом году на 37 тыс. 556 рублей больше, чем в 2016 году. Согласно декларации о доходах, размещенной на его официальном сайте, в 2017 году Коков заработал 2 млн 49 тыс. 847 рублей против 2 млн 12 тыс. 291 рубля годом ранее.

В собственности Кокова, как и в предыдущие годы, находятся дом площадью в 238,4 кв. м, квартира площадью 146,6 кв. м, а также нежилое помещение в 47,6 кв. м.

В пользовании главы региона есть два земельных участка общей площадью 870 кв. м., а также дача общей площадью 320 кв.м. Все эти объекты находятся на территории Российской Федерации . Согласно декларации, у Кокова нет транспортных средств.

Доход супруги главы КБР составил в прошлом году 365 тыс. рублей.