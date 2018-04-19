ВСС подготовил открытое письмо правительству, Госдуме и главе ЦБ о давлении на рынок

Ранее парламентарии выступили с обвинениями в адрес страховых компаний, заявив, что те под видом перестрахования на западных рынках, по сути, выводят из страны капиталы. Помимо публичных выступлений, депутаты направили письма во все ведущие страховые компании с рекомендацией отказаться от сотрудничества с международными брокерами при передаче рисков в перестрахование, мотивируя это патриотическими чувствами (российский ответ британцам по «делу Скрипаля»).

Продуктовый виджет

В подготовленном проекте письма ВСС предостерегает, что экономически необоснованные и непродуманные действия, к которым призывают депутаты, могут нанести непоправимый ущерб крупнейшим госпредприятиям и жизненно важным производствам, имущественные интересы которых нуждаются в надежной и эффективной страховой и перестраховочной защите из-за угрозы различных техногенных катастроф. Союз страховщиков признает, что российские страховой и перестраховочный рынки еще слишком молоды и слабы, чтобы принять на себя все риски, которые присущи экономике индустриально развитых и развивающихся стран, к которым относится Россия . Именно защита национальных интересов диктует обращение к самым надежным и десятилетиями проверенным зарубежным перестраховщикам и представляющим их брокерам с безупречной репутацией, считают в ВСС.

Сейчас лишь 20% перестраховочных премий приходится на договоры с российскими компаниями, но, по оценке экспертов рынка, больше отечественный рынок перестрахования пока принять не может. Азиатские и ближневосточные рынки, которые РНПК и другие страховщики рассматривали как альтернативу западноевропейским и американскому рынкам перестрахования, имеют небольшие емкости, сопоставимые с российским рынком, причем то, что они могут предложить, уже используется российскими страховщиками.

Отказ от практики перестрахования рисков за рубежом, за который, по сути, ратуют депутаты Лысаков и Шаргунов, грозит новыми рисками для основных инфраструктурных объектов, отмечают в Союзе.