Ещё
ВСС подготовил открытое письмо правительству, Госдуме и главе ЦБ о давлении на рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСС подготовил открытое письмо правительству, Госдуме и главе ЦБ о давлении на рынок 

Банки.ру 45 минут назад
Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) 19 апреля решил направить главе правительства Дмитрию Медведеву, председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру финансов Антону Силуанову, а также министру экономического развития Максиму Орешкину открытое письмо о попытках оказания давления на российские страховой и перестраховочный рынки со стороны депутатов Госдумы Вячеслава Лысакова и Сергея Шаргунова.
Ранее парламентарии выступили с обвинениями в адрес страховых компаний, заявив, что те под видом перестрахования на западных рынках, по сути, выводят из страны капиталы. Помимо публичных выступлений, депутаты направили письма во все ведущие страховые компании с рекомендацией отказаться от сотрудничества с международными брокерами при передаче рисков в перестрахование, мотивируя это патриотическими чувствами (российский ответ британцам по «делу Скрипаля»).
Продуктовый виджет
В подготовленном проекте письма ВСС предостерегает, что экономически необоснованные и непродуманные действия, к которым призывают депутаты, могут нанести непоправимый ущерб крупнейшим госпредприятиям и жизненно важным производствам, имущественные интересы которых нуждаются в надежной и эффективной страховой и перестраховочной защите из-за угрозы различных техногенных катастроф. Союз страховщиков признает, что российские страховой и перестраховочный рынки еще слишком молоды и слабы, чтобы принять на себя все риски, которые присущи экономике индустриально развитых и развивающихся стран, к которым относится Россия. Именно защита национальных интересов диктует обращение к самым надежным и десятилетиями проверенным зарубежным перестраховщикам и представляющим их брокерам с безупречной репутацией, считают в ВСС.
Сейчас лишь 20% перестраховочных премий приходится на договоры с российскими компаниями, но, по оценке экспертов рынка, больше отечественный рынок перестрахования пока принять не может. Азиатские и ближневосточные рынки, которые РНПК и другие страховщики рассматривали как альтернативу западноевропейским и американскому рынкам перестрахования, имеют небольшие емкости, сопоставимые с российским рынком, причем то, что они могут предложить, уже используется российскими страховщиками.
Отказ от практики перестрахования рисков за рубежом, за который, по сути, ратуют депутаты Лысаков и Шаргунов, грозит новыми рисками для основных инфраструктурных объектов, отмечают в Союзе.
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
Банки.ру: последние новости
Биржи США завершили торги в основном ростом Эксперт: сейчас момент идти против течения и вкладывать в недвижимость в Лондоне МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2018—2019 годах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300746
Болгария: спасибо России, но…341
РФ нашла способ поквитаться с США174
Российским морякам удалось сбежать с Украины150
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца217
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение