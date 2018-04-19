Британский лев полюбил китайского дракона

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй . Они ожидаемо сошлись во мнении, что «предполагаемая химическая атака в Сирии требует всеобъемлющего, справедливого и объективного расследования» и обсудили двусторонние отношения. Интересно то, что в очередной раз стороны заявили о наступлении «золотой эры» в отношениях двух стран. Когда наступила эта эра и почему, пытался разобраться News.ru.

Королевский прием для китайского императора

Термин «золотая эра» применительно к отношениям Китая и Великобритании был введен в оборот в 2015 году Джорджем Осборном , занимавшим тогда должность канцлера британского казначейства. В том же году Си Цзиньпин совершил свой исторический визит на Туманный Альбион и был лично принят королевой Елизаветой Второй и членами монаршей семьи.

Судя по кадрам и сообщениям о визите председателя КНР в Лондон, Си Цзиньпину тогда удалось о многом договориться. Складывалось впечатление, что Китай и Великобритания это давние друзья, добрые соседи и надежные партнеры. Это логично вызвало удивление у многих наблюдателей. Во-первых, Китай и Соединенное Королевство находятся в разных частях света. Во-вторых, исторически отношения между государствами складывались не очень хорошо. Одним из главных национальных унижений, преодоление которого стало чуть ли не главной идеей для китайцев, в КНР считают опиумные войны, спровоцированные англичанами. В-третьих, Великобритания это главный союзник США — главного конкурента Китая за мировое лидерство. И тут вдруг такой неожиданный поворот?

Китай вместо Европы

Наиболее значимой причиной бурного развития отношений между Китаем и Великобританией эксперты называют Brexit — выход Соединенного Королевства из Евросоюза . Лондон просто вынужден искать новые рынки сбыта для своей продукции. Товарооборот между двумя странами постоянно растет, в 2017 году он составил 79 млрд долларов, что на 6% больше, чем в 2016-м.

Выгодно открытие китайского рынка властям Великобритании и с политической точки зрения. Выход Великобритании из ЕС создает определенную нервозность в обществе, людей пугает неопределенность, возможные потери. И тут Тереза Мэй может предъявить англичанам развитие взаимодействия с Китаем. В статье премьера, опубликованной в феврале этого года в TheFinancialTimes, высказывается уверенность, что динамичное развитие китайской экономики принесет большую выгоды и для британцев.

Помимо открытия новых рынков Лондон надеется получить и новых инвесторов. Китайские компании сейчас активно вкладывают по всему миру, свободных средств для этого много. Великобритания же весьма привлекательная страна для инвестиций, где нет больших препятствий для бизнеса, собственность надежно защищена законом, есть квалифицированные кадры.

Совместные проекты

Помимо роста товарооборота между двумя странами и открытия совместных производств, у Китая и Великобритании есть и более масштабные проекты. Достаточно назвать два, чтобы стал понятен масштаб наметившегося сотрудничества.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chen Chen

Первый проект такого рода — строительство особой экономической зоны Сюнган в 100 км к юго-западу от Пекина. По задумке она втрое будет превышать Нью-Йорк по площади. Си Цзиньпин заявил, что Сюнган станет «демонстрационной площадкой для инновационного развития, которая должна уделять приоритетное внимание экологической защите и улучшать благосостояние людей». Ведущую роль в строительстве Сюнгана должен сыграть Лондонский Сити. Некоторые китайские издания открыто пишут, что англичане «будут строить город мечты Си Цзиньпина». Тем более у них есть необходимый опыт и технологии. Лорд-мэр Лондона, управляющий районом Сити, уже привозил в Китай делегацию из более чем 100 специалистов.

Второй проект — сопряжение Лондонской и Шанхайской бирж. По задумке, инвесторы с одной биржи смогут одновременно совершать сделки и на второй.

Китай выигрывает больше

Выигрыш Китая от сотрудничества с Великобританией далеко не ограничивается рынками, он носит стратегический характер.

Во-первых, Великобритания становится конечной точкой глобального проекта «Один пояс и один путь». Маршрут движения товаров из КНР в Европу сможет с включением в него Великобритании охватить всю Евразию. Китай получает новые рынки сбыта для своих товаров, что особенно актуально с началом торговой войны с США.

Во-вторых, Великобритания после выхода из ЕС и Китай после инициативы США ввести пошлины на китайские товары одинаково смотрят на таможенные барьеры. Пекин получает сильного союзника в борьбе за свободу мировой торговли.

В-третьих, Великобритания готова делиться с Китаем высокими технологиями. США обвинили Китай в краже интеллектуальной собственности, говорят об ограничении на китайские инвестиции в высокотехнологичные американские компании и даже задумываются о сокращении числа китайских студентов в американских университетах. Великобритания в немалой степени может восполнить потери. У страны есть и технологии, и замечательные университеты.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Whitehotpix

В-четвертых, Пекину удалось уговорить Лондон поддержать интернационализацию юаня. В Китае прямо говорят, что хотят со временем потеснить доллар при совершении международных расчетов, а сделки в юанях будут Поднебесной намного выгоднее. Удивительно, но на официальных встречах высокого уровня китайских и британских чиновников Лондон соглашается с требованием Пекина. В частности, так было во время девятого Китайско-британского финансово-экономического диалога, прошедшего в декабре прошлого года в китайской столице.

Возникает только простой вопрос, почему Великобритания готова согласиться на любые уступки Китаю? Видимо, британская элита посчитала, что в борьбе США и КНР за глобальное лидерство в итоге выиграет Китай. А так как стать первой Великобритании после Второй мировой войны уже явно не светит, то почему бы не присоединиться к победителю. Ранее News.ru писал, что даже «дело Скрипалей» могло быть вызвано желанием Великобритании получить дополнительные козыри в торге с Китаем.

Кстати, не исключено, что Великобритания давно решила поставить на Китай. В 1997 году состоялась передача Гонконга под китайскую юрисдикцию. Вместе с островами КНР досталась и Гонконгская биржа — одна и крупнейших в мире. И не только биржа, но и офисы британских банков.

Противоречия тоже есть

В Великобритании не все настроены оптимистично относительно перспектив сотрудничества с Китаем. У многих возникают серьезные опасения. Недавно о них говорил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон . Он заявил, что новая британская база в Бахрейне должна уравновесить растущее присутствие Китая в Индийском океане. Его слова вывали настоящую бурю негативных эмоций в Пекине, сообщала South China Morning Post.