В МЭР рассказали об интересе бизнеса к развитию малой авиации в Крыму

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров заявил, что в Крыму необходимо развивать малую авиацию. Об этом cообщает RNS.

"Единственное, что в Крыму надо делать — это развивать малую авиацию…Это задача уже, наверное, частного бизнеса. В принципе, интерес этот есть, проявляется. Я думаю, что в скором будущем будет реализовываться", — сказал Назаров.

Он также отметил, что развитие малой авиации в Крыму может быть реализовано в течение трех лет.

"Интерес повышается, будет реализовано", — добавил Назаров.