Горбольница Зеленограда организует акцию к Национальному дню донора

В ГКБ имени Кончаловского 21 апреля состоится День открытых дверей для доноров. Субботняя акция, посвященная Национальному дню донора России , будет проходить в отделении переливания крови на Каштановой аллее в Савелках с 9 до 12 часов. Поучаствовать в этом благородном деле и тем самым, спасти чью-нибудь жизнь, смогут люди в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие противопоказаний к донорству.

Кровь будут принимать любой группы, как положительного, так и отрицательного резус-фактора. Это поможет отделению трансфузиологии пополнить необходимые запасы крови и ее компонентов. Участникам акции напоминают о необходимости взять с собой паспорт.