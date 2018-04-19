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Молодежная палата Московского организует акцию «Моем окна ветеранам»
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Молодежная палата Московского организует акцию «Моем окна ветеранам» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Мероприятие «Моем окна ветеранам» пройдет 20 апреля в поселении Московский. Участие в нем примут активисты местной Молодежной палаты.
— Мероприятие «Моем окна ветеранам» изначально было запланировано на 17 апреля, а потом его перенесли на 18. К сожалению, даты акции менялись из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим состав участников будет другой, — прокомментировала пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Московский Юлия Смолий.
Местные активисты регулярно проводят различные акции, мероприятия и оказывают социально значимую помощь как пожилым людям, так и детям.
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