Акция «Площадь радости» пройдет в поселении Щаповское

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В поселении Щаповское 21 апреля состоится акция «Площадь радости», организованная сотрудниками Дома культуры «Солнечный».

— Есть такой интересный и необычный способ украшения улиц, как ярнбомбинг. В ходе акции наши сотрудники, волонтеры и все неравнодушные жители поселения Щаповское украсят территорию площади, прилегающей к Дому культуры. Это сделают при помощи разноцветных шерстяных ниток. Ими обвяжут деревья, металлические конструкции и другие объекты, — рассказала методист Дома культуры Елена Якушина.