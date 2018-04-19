Ученые создали специальную губку, которая очистит моря от нефти

Представители австралийского Университета Флиндерса создали специальную «губку», полимер, способный избавить морскую воду от разливов нефти и дизеля. Исследователи надеются, что их изобретение станет дешевым и надежным способом борьбы с экологическими катаклизмами, сообщает Guardian

В основе нового изобретения — сочетание серы и масла канолы, эти элементы отталкивают воду, превращаясь в гель. Таким образом, соединение очищает море от нефтепродуктов.

"Наше средство достаточно дешевое, его могут использовать как в дельте Нигера , так и в бассейне Амазонки", — заявил глава проекта, доктор Джастин Чалкер.

Он выразил надежду, что изобретение его команды составит конкуренцию другим методам очистки воды.

Согласно данным международной организации ITOPF, которая собирает информацию о загрязнениях, в 2017 году в океаны было выброшено почти 7 тысяч тонн сырой нефти.