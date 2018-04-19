Ещё
Ученые создали специальную губку, которая очистит моря от нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые создали специальную губку, которая очистит моря от нефти 

Вести.Ru 2 часа назад
Представители австралийского Университета Флиндерса создали специальную «губку», полимер, способный избавить морскую воду от разливов нефти и дизеля. Исследователи надеются, что их изобретение станет дешевым и надежным способом борьбы с экологическими катаклизмами, сообщает Guardian.
В основе нового изобретения — сочетание серы и масла канолы, эти элементы отталкивают воду, превращаясь в гель. Таким образом, соединение очищает море от нефтепродуктов.
"Наше средство достаточно дешевое, его могут использовать как в дельте Нигера, так и в бассейне Амазонки", — заявил глава проекта, доктор Джастин Чалкер.
Он выразил надежду, что изобретение его команды составит конкуренцию другим методам очистки воды.
Согласно данным международной организации ITOPF, которая собирает информацию о загрязнениях, в 2017 году в океаны было выброшено почти 7 тысяч тонн сырой нефти.
Вести.Ru: последние новости
Иностранные трейдеры готовятся к резкому росту рубля Снижение депозитов – новый шанс для развития ИИС Лига чемпионов. "Реал" сыграет в полуфинале с "Баварией"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300756
Болгария: спасибо России, но…347
РФ нашла способ поквитаться с США174
Российским морякам удалось сбежать с Украины152
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца217
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение